Reportage "Ils ont agi en toute impunité" : en Cisjordanie, les Palestiniens dénoncent les attaques de colons israéliens

En Israël, l’armée a annoncé, lundi 22 avril, avoir arrêté un suspect du meurtre d’un jeune berger israélien de 14 ans, le 12 avril dernier, alors qu’il faisait paître ses moutons près de Ramallah en Cisjordanie. Un assassinat qui avait provoqué la colère des colons qui ont mené, depuis, des attaques sur plusieurs villages de la région.

Abou Ali est encore sous le choc, une partie de son troupeau de moutons a été décimée par une attaque dimanche soir dans son village de Burqa, à l'est de Ramallah : "Les colons étaient une quarantaine. Ils étaient escortés par des soldats israéliens. Ils ont commencé par nous jeter des pierres. Ensuite, ils sont entrés dans la grange. Ils ont tué plusieurs moutons. Regardez, il y en a un mort ici. Et puis ils sont repartis avec plusieurs bêtes. Ils ont agi en toute impunité."

"Il n'y a pas de justice"

Une semaine plus tôt, c'est le village voisin de Beitin qui a été le théâtre d'un raid lancé par des colons. Son maire adjoint, Abou Mahfouz : "Les colons sont arrivés tôt le matin sur ce pont, ils étaient entre 40 et 50. On s'est défendu. On n'avait pas d'autre choix. On a déploré un mort et un blessé." Le mort s'appelait Omar, il avait 17 ans et était venu prêter main-forte pour repousser cette attaque. Son père, Ahmad, raconte les circonstances de sa mort : "Lorsque les colons ont commencé à évacuer le village, l'un d'entre eux a sorti son arme et a fait feu sur mon fils. Il a été touché à la tête et il est mort. Voilà ce qu'il s'est passé. C'est un meurtre. Il n'y a pas de justice."

Ce regain de tension, Moustafa Barghouti refuse de l'attribuer à une quelconque vengeance des colons israéliens. Selon celui qui fut candidat à la présidence de l'Autorité palestinienne pour succéder à Mahmoud Abbas, ces violences ne sont pas récentes : "C'est une excuse plus qu'une vengeance. Car les attaques de colons contre les Palestiniens ont commencé avant le 7-Octobre et ont augmenté après le 7-Octobre. 486 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre en Cisjordanie, dont plus de 22 par des colons israéliens. Les autres ont été tués par l'armée israélienne qui protège et soutient les colons dans ses attaques contre les Palestiniens." Selon un décompte des Nations Unies, depuis le 7 octobre, les colons ont lancé plus de 700 attaques contre les Palestiniens en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est.