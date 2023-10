Reportage "Il n'y a plus d'indulgence" : la peur et la colère s'emparent des cortèges de soutien à Israël après l'attaque du Hamas

Plusieurs manifestations ont été organisées en France, lundi 9 octobre, notamment à Paris et Marseille après l'attaque du Hamas contre Israël. Dans le cortège, les manifestants oscillent entre la peur de perdre des proches et la colère contre l'organisation palestinienne.

Temps de lecture : 2 min

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées, lundi 9 octobre, dans plusieurs villes de France en soutien à l'Etat hébreu, notamment à Paris ou Marseille. Dans les cortèges, les discours oscillent entre inquiétude, pessimisme et sidération.

Dans le cortège parisien, Martine et Irma tiennent des propos radicaux vis-à-vis du Hamas : "Là, j'ai vraiment la haine. Je n'ai plus de tolérance, plus d'indulgence pour ces gens-là." Nathan est aussi en colère à Marseille, il estime que le conflit israélo-palestinien sera sans fin. " Avec autant de violence et à partir du moment où le Hamas a encore une emprise sur les Gazaouis, on ne peut pas s'en sortir, ce n'est pas possible. Ce n'est même pas la peine de songer à un traité de paix."

"Je crois que ce sont deux peuples qui ne sont pas fait pour s'entendre." Léa, une manifestante à Paris à franceinfo

Le discours est similaire chez Léa, une Parisienne. "De toute façon, je pense qu'il n'y aura jamais de paix", estime la septuagénaire. Certains craignent désormais que le conflit ait des répercussions en France. Une manifestante juge même que "90% de la population française n'en a rien à faire".

Toujours inquiets pour leurs proches

A Marseille, Ludovic est encore sous le choc : " On est complètement sidérés, confie-t-il. On est aux aguets toutes les heures, toutes les minutes pour voir comment la situation évolue."

Jérôme se trouve, lui, bien démuni : il ne sait pas comment expliquer à ses enfants la situation de leur oncle qui habite à Tel-Aviv. "Je ne leur ai pas parlé de ce que vit mon frère en ce moment, mais c'est une horreur. C'est une horreur d'être à Tel-Aviv, d'être enfermé dans son appartement, de ne pas pouvoir aller travailler et de ne pas pouvoir sortir", raconte-t-il.

Cette peur se lit aussi dans les yeux de Martine, présente dans le cortège parisien et inquiète pour ses proches restés en Israël. "Je suis sincèrement anéantie par ce qu'il se passe, de voir cette barbarie. Je ne pensais pas qu'à notre époque, ça pouvait se reproduire. Ça fait deux jours que je pleure."