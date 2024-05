Reportage "Il faut un accord, je veux récupérer mon frère" : à Jérusalem, l'impossible deuil de familles d'otages israéliens dont les corps sont détenus à Gaza

Les familles d’otages israéliens réclament le retour des corps de leurs proches. Parmi les 128 otages kidnappés le 7 octobre et encore détenus à Gaza, 36 ne sont plus en vie. Mais leurs corps sont toujours détenus dans l’enclave assiégée. Pour les familles touchées, à la détresse et à la tristesse s’ajoute le deuil impossible sans tombe pour se recueillir.

Jeudi soir une procession a eu lieu jusqu’à la Knesset, à Jérusalem, pour réclamer à l’État de ramener le corps de leurs morts.

Un cercueil en bois, vide, recouvert du drapeau israélien, entame sa procession, porté par les familles des otages tués. Ils savent qu’ils ne serreront plus jamais leur frère, leur fils, leur mère dans les bras mais pouvoir se recueillir sur une tombe, c’est tout ce qu’il leur reste et tout ce qu’ils demandent.

Roni est la sœur de Tamir, 38 ans, assassiné le 7 octobre alors qu’il défendait le kibboutz de Nir Oz. Son corps a été emporté dans la bande de Gaza. "Ce processus de deuil est bloqué. Nous n’avons ni corps, ni tombe. Pour mes parents c’est très difficile : la chose la plus difficile au monde c’est de perdre un enfant. Il faut un accord, moi je veux récupérer mon frère."

"Je pense à elle tous les jours"

Rana pleure sa nièce, Inbar, kidnappée au festival Supernova. La jeune femme est morte en captivité

"Le 7 octobre ma nièce a fui pendant plus de deux heures et personne ne l’a défendue, elle était toute seule. Ce jour-là, l’État a violé le contrat qu’il a avec ses citoyens et aujourd’hui nous sommes abandonnés une deuxième fois parce qu’à chaque fois qu’il y a un deal, un échange qui se met en place, nous sommes tout en bas de la liste, on nous met en dernier."

"L’État n’est pas assez intelligent pour comprendre qu’il ne s’agit pas uniquement de corps. Il s’agit de nos personnes chéries, des gens que nous aimons le plus et c’est ça qu’il faut comprendre." Rana, tante d'Inbar à franceinfo

"Je pense sans cesse à ce qu’elle a traversé, poursuit Rana, je pense à elle tous les jours, dans les petites choses, quand je prends le bus, je la revois, quand je mange quelque chose je me dis : comment je suis capable de manger alors qu’elle est sous terre ? Et c’est une tristesse terrible parce qu’on a peur que ça dure des années." Elle pense aux soldats Hadar Goldin et Oron Shaul tués lors de l’opération "Bordure protectrice" en 2014 et dont les corps sont toujours à Gaza.

"Nous ne renoncerons pas"

Ce sentiment d’abandon, Ruby Chen, le père du sergent Itay Chen, le partage aussi. "La semaine prochaine c’est le jour du souvenir : je voudrais demander au Premier ministre Benyamin Nétanyahou, dont le frère Yoni est mort aussi en héros pour l’État d’Israël, de se rappeler que son frère a eu un enterrement et qu’à la suite il y a eu les sept jours de deuil auquel il a pu assister, puis le mois, et qu’il a pu aller sur la tombe de son frère. Je voudrais qu’il s’en souvienne au moment de la cérémonie de la sirène lundi matin. Nous, pour l’instant, nous n’avons nulle part où aller pour ce jour du souvenir alors je serais heureux que le Premier ministre me dise où il pense que je dois me rendre lundi matin."

"Mais nous vous attendons, nous ne renoncerons pas, disent ces familles, pour vous ramener en terre d’Israël pour le repos éternel."