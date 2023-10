Reportage Guerre entre Israël et le Hamas : de l'émotion et du "soulagement" à l'arrivée à Paris du premier vol de rapatriement de ressortissants français

Des Français rapatriés d'Israël sont arrivés jeudi soir dans le premier vol à Paris en provenance de Tel-Aviv depuis le déclenchement de l'offensive du Hamas sur le sol israélien.

Le premier avion rapatriant des ressortissants français depuis Tel-Aviv s'est posé dans la soirée du jeudi 12 octobre sur le tarmac de l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle. Ils sont arrivés par le terminal habituel d'Air France. Simplement, les passagers de ce vol spécial ont été accueillis un peu à l'écart par la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna, et le ministre des Transports, Clément Beaune.

Cet avion s'est posé, avec un peu de retard, un peu après 21 heures, avec environ 377 Français à son bord, dont beaucoup de personnes dites vulnérables, c'est-à-dire plutôt âgées ou au contraire très jeunes. Un père de famille est d'ailleurs passé avec ses quatre enfants en bas âge, content d'être rentré, mais aussi très inquiet de cette situation.

Des retrouvailles chargées d'émotion

Des bébés en poussette ont également été aperçus. Il y avait 68 enfants au total sur ce vol, dont une jeune fille de 16 ans. Elle s'appelle Tamar et était au lycée en Israël, seule là-bas. Toute sa famille est venue la chercher ce soir. Sa maman a bien voulu nous répondre, tout en serrant très fort le poignet de sa fille. "Un soulagement, mais on est quand même profondément affecté par tout ce qui se passe là-bas [en Israël], déclare la mère de famille. On pense très, très fort à eux. Évidemment qu'on est soulagé de retrouvé notre fille mais c'est une catastrophe ce qui s'est passé là-bas."

L'émotion est très présente pour ces retrouvailles. Quand on demande à cette famille et à Tamar, quel sera le programme de cette soirée, la jeune fille répond du repos : "Je vais dormir moi !" "Elle est fatiguée, explique un membre de la famille, parce que, entre les missiles et les appels à l'abri, je crois qu'elle est crevée. Une bonne nuit de sommeil et on verra demain."

Ils sont nombreux à ressentir ce mélange de soulagement et de fatigue après cette épreuve. Qu'il soit installé de longue date en Israël ou juste de passage car il y avait aussi beaucoup de touristes, qui étaient en pèlerinage, notamment à Jérusalem. Ils étaient eux aussi très contents d'avoir pu être ainsi rapatriéspar ce premier vol spécial organisé jeudi soir par le Quai d'Orsay. D'autres vols de rapatriement sont prévus vendredi, samedi et dimanche.