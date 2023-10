Reportage Guerre entre Israël et le Hamas : au Liban, le Hezbollah fait planer la menace d'un nouveau front

À la frontière entre Israël et le Liban, des échanges de tirs ont lieu tous les jours entre soldats de l'État hébreu et combattants du Hezbollah. La milice chiite est une organisation alliée du Hamas palestinien.

Temps de lecture : 1 min

Dans le sud du Liban, depuis le déclenchement des attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre, les militants du Hezbollah sont sur le pied de guerre. Dans le village de Khiam, à cinq kilomètres de la frontière, la population a souffert des exactions de l’armée israélienne, qui a occupé Khiam jusqu’en 2000. Les drapeaux de la milice chiite flottent sur les maisons et tous les jeunes, biberonnés dès l'enfance à la propagande, se disent prêts à prendre les armes contre Israël : "En voyant toutes les horreurs et la destruction à Gaza en ce moment, on veut partir défendre le peuple palestinien avec mes amis, dit Mehdi, 17 ans. Je suis prêt à faire tout ce que le Hezbollah me demande pour protéger le sud du Liban et mon village."

"Nous n’avons pas peur d’Israël, c’est eux qui ont peur de nous. J’ai encore cinq fils vivants et prêts à se battre." Une habitante de Khiam, qui a perdu un fils dans les combats contre Israël en 2006 à franceinfo

Le Hezbollah revendique 100 000 combattants, un chiffre invérifiable. Mais ce responsable local assure que la milice se prépare à la guerre : "Du garçon de 13 ans jusqu’au vieillard de 70 ans, tout le monde se battra pour nos droits et notre nation. Vous avez vu ce que la résistance palestinienne vient d’accomplir ? Eh bien, si Israël tente d’ouvrir un nouveau front avec le Liban, cela signera son arrêt de mort."

Si le Hezbollah entre en guerre, rien ne pourra l’arrêter. Dans le sud du pays, la milice a depuis longtemps remplacé l’État libanais et son armée en faillite.