Reportage "C'est une sorte de participation à l'effort de guerre", expliquent des bénévoles franco-israéliens qui s'occupent des parcelles agricoles près de la bande de Gaza

Un mois après le début de la guerre entre le Hamas et Israël, de nombreux bénévoles participent aux récoltes agricoles près de la bande de Gaza.

Temps de lecture : 2 min

Les cultures israéliennes qui entourent la bande de Gaza ont parfois été laissées sans main-d’œuvre depuis le début de la guerre le 7 octobre dernier. Beaucoup d'ouvriers agricoles ont quitté la région. Alors pour aider les agriculteurs à sauver les récoltes, des bénévoles - souvent des retraités - se mobilisent en nombre. C'est le cas de ces Franco-Israéliens que franceinfo a rencontrés dans le sud du pays.

"Là, on enlève les mauvaises herbes", sécateur à la main, Karine s'active sous une immense serre : des plants de fraisiers sur des centaines de mètres dans ce moshav d'Ein Habesor, un village agricole. La femme s'est levée à 5 heures et demie ce jour-là pour traverser le pays depuis Netanya, au nord de Tel-Aviv : "On essaye au maximum d'aider les agriculteurs parce qu'ils ont vraiment besoin de nous."

Avec une cinquantaine d’autres volontaires, elle tente de combler un vide : le patron assure que trente ouvriers thaïlandais travaillaient-là, avant l’attaque du Hamas. Sept ont été tués ce jour-là, les autres sont presque tous partis. Alors, ça lui "réchauffe le cœur" de voir cet élan de solidarité.

"On n'a pas peur"

L’enjeu économique est de taille, décrypte Frédéric. C’est lui qui a organisé le voyage depuis Netanya : "Il faut savoir que la région autour de la bande de Gaza représente 20 à 30% de l'agriculture israélienne. Pour certains légumes, c'est 80% de la production du pays. Donc si on ne vient pas les aider, ça va être une catastrophe pour Israël !"

Frédéric n’a pas eu de mal à mobiliser autour de lui, comme Lucie, Franco-Israélienne : "On s’est précipités, il y en a qui meurent autour de nous, il y en a qui se battent. On ne va pas rester là à boire notre café et à regarder la télé !"

Les mains dans un fraisier, une kippa sur la tête, Serge aussi dit l’importance d’être là : "Pour nous, c'est une sorte de participation à l'effort de guerre." Et les bombardements que l’on entend bien ne l’impressionnent pas : "Je dirais que c'est un peu une provocation. On est là, on est au plus près. On a ce sentiment d'être chez nous et ce ne sont pas eux qui vont nous faire partir. On n'a pas peur. Moi, j'ai peur pour mes petits-enfants qui sont dans Gaza dans les brigades de combattants et ça fait 10 jours qu'on n’a pas de nouvelles. On a confiance, on attend, mais c'est long..." Et la plupart promettent de revenir pour continuer d’aider Israël à leur façon.