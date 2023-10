Rassemblement en soutien à Israël : "C'est une immense leçon d'unité", selon Haïm Korsia, grand rabbin de France

Durée de la vidéo : 4 min

À Paris, un rassemblement en solidarité avec Israël a lieu lundi 9 octobre. Haïm Korsia, grand rabbin de France, répond aux questions du 19/20.

"Au moins on s'est levé en disant 'on n'accepte pas' et je crois que c'est une immense leçon d'unité", affirme Haïm Korsia, grand rabbin de France, depuis le rassemblement, lundi 9 octobre. Pour lui, il s'agit d'un "signe de solidarité avec le peuple d'Israël qui souffre, qui pleure ses morts". Toutefois, certains politiques ont semblé mettre sur le même plan Israël et le Hamas.

"Il faut savoir mesurer ses mots"

"Il faut se poser la question 'est-ce que ce n'est pas de l'apologie du terrorisme ?' (…) Quand vous appelez à une intifada, il y a un véritable appel, un encouragement au terrorisme qui est sanctionné par la loi en France", a détaillé le grand rabbin de France. "Je crois qu'il faut savoir mesurer ses mots et au moins avoir la décence de ne pas dire des mots tels que ceux-là, c'est-à-dire, encourager le crime (…) le simple fait qu'il y ait des voix qui s'élèvent pour dire 'on peut le comprendre', c'est déjà une forme d'acceptation et il n'y a rien de pire", a conclu Haïm Korsia.