Attaque du Hamas contre Israël : "Nous n'avons jamais contesté le fait que des actes puissent être de nature terroriste", affirme Jean-Luc Mélenchon

"Nous n'avons jamais contesté le fait que des actes puissent être de nature terroriste", déclare samedi 2 décembre sur France Inter Jean-Luc Mélenchon. Le positionnement de La France insoumise (LFI) sur l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas en Israël a été vivement critiqué, ce qui avait exacerbé les divisions au sein de La France insoumise. Jean-Luc Mélenchon reconnaît que "dans l'attaque du 7 octobre il y a des actes terroristes".

Il explique également qu'il préfère parler de crimes de guerre, "quand on parle de terrorisme, d'une organisation qui a pour but le terrorisme, alors on passe dans un autre registre de vocabulaire. Ce n'est plus la loi et le droit international, c'est la lutte du bien contre le mal". Il évoque le "choc des civilisations dont se réclame M. Nétanyahou", ajoutant que c'est "le vocabulaire que je ne veux pas utiliser, donc je parle de crimes de guerre" et précise que "tous les crimes de guerre doivent être punis".

.@JLMelenchon: "Dans l'attaque du 7 octobre, il y a des actes terroristes. Mais quand on parle d'une organisation qui a pour but le terrorisme, on passe dans un autre registre de vocabulaire. Ce n'est plus le droit international, c'est la lutte du bien contre le mal."

#le69Inter pic.twitter.com/6wPAatzlvE — France Inter (@franceinter) December 2, 2023

À propos de la publication de François Ruffin dans Le Monde expliquant que la "parole n'est pas à la hauteur de la gravité des événements", Jean-Luc Mélenchon répond que "ces mots lui appartiennent et ce n'est pas mon avis", "entrer dans la guerre contre le terrorisme c'est accepter un vocabulaire qui n'est pas le nôtre et qui nous éloigne d'une chose qui est très précise, le crime de guerre et la convocation de la Cour pénale internationale [CPI]."