Proche-Orient : la France a déposé une résolution à l'ONU en coordination avec l'Egypte et la Jordanie pour un cessez-le-feu

Paris veut sortir de l'impasse. En coordination avec l'Egypte et la Jordanie, la France a déposé une résolution à l'ONU pour un cessez-le-feu au Proche-Orient, a annoncé l'Elysée dans la soirée du mardi 18 mai. Lors d'une rencontre entre Emmanuel Macron, le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi et (par visioconférence) le roi Abdallah II de Jordanie, "les trois pays se sont mis d'accord sur trois éléments simples: les tirs doivent cesser, le moment est venu d'un cessez-le-feu et le conseil de sécurité de l'ONU doit se saisir du sujet", a précisé l'Elysée.

Outre un appel à une "cessation des hostilités", il demanderait "d'accorder un accès humanitaire pour les gens qui en ont besoin", a expliqué un autre diplomate sous couvert d'anonymat. A la question de savoir quand la France pourrait demander un vote au Conseil de sécurité, un diplomate, s'exprimant lui aussi sous couvert d'anonymat, a répondu : "le plus tôt sera le mieux".

Veto américain

La proposition de résolution française intervient alors que le Conseil de sécurité de l'ONU est bloqué depuis huit jours par les Etats-Unis sur l'adoption d'une simple déclaration sur le conflit, selon des sources diplomatiques. Washington en a refusé trois proposées par la Chine, la Tunisie et la Norvège.

Depuis le début du nouveau cycle de violences armées entre l'Etat hébreu et des groupes de Gaza le 10 mai, au moins 230 personnes ont été tuées, en grande majorité des Palestiniens. En neuf jours, 3 700 roquettes ont été tirées dont environ 90% ont été interceptées par le système de défense anti-aérien israélien, selon l'armée.