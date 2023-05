Palestine : nouvelles frappes israéliennes et tirs de roquettes malgré les efforts de médiation, 31 morts à Gaza en trois jours

Si l'Egypte tente de s'imposer comme médiateur actif dans ce conflit, des roquettes ont de nouveau été tirées vendredi.

Depuis trois jours, la flambée de violence entre Israël et des groupes armés à Gaza a fait 32 morts. Les adversaires ont de nouveau échangé des tirs de missiles et de roquettes vendredi 12 mai, malgré des efforts de médiation pour mettre fin à cette escalade. L'Egypte, médiateur traditionnel entre les belligérants, s'active pour obtenir un cessez-le-feu, au moment où les appels internationaux se multiplient pour mettre fin à la recrudescence du conflit, le plus grave depuis août 2022.

Les violences ont commencé mardi par des frappes israéliennes visant le Jihad islamique, un groupe palestinien classé "organisation terroriste" par Israël, l'Union européenne et les Etats-Unis. Mohammed al-Hindi, responsable du département politique du Jihad islamique arrivé jeudi au Caire, a dit espérer que les discussions en vue d'une trêve "s'achèvent aujourd'hui". "Nous espérons obtenir un accord honorable qui reflète les intérêts de notre peuple et de la résistance", a-t-il déclaré.

Cinq commandants du Jihad islamique tués

Mais après une pause relative dans la nuit, des roquettes ont de nouveau été tirées dans la matinée de vendredi vers le sol israélien, selon des témoins dans le sud de la bande de Gaza et des sources sécuritaires palestiniennes. L'armée a de son côté assuré viser de nouveau des sites appartenant au Jihad islamique, après avoir ciblé dans la nuit plusieurs installations militaires et sites de lancement de roquettes.

Le ministère de la Santé a fait état de 31 morts à Gaza, dont des enfants, et plus de 90 blessés, depuis mardi. Parmi ces morts figurent cinq commandants militaires du Jihad islamique visés par Israël, ainsi que des combattants de ce mouvement et du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), un autre groupe armé. En Israël, une personne a été tuée jeudi à Rehovot, au sud de Tel-Aviv, par une roquette ayant frappé un immeuble habité, selon la police.