Otages tués "par erreur" par Tsahal : pour l’Amiral Jean-Louis Vichot, les soldats sont sous "une extrême tension" et "pas vraiment contrôlés"

L’Amiral Jean-Louis Vichot, ancien commandant des forces maritimes françaises dans le Pacifique, est présent sur le plateau du 19/20 info, lundi 18 décembre. Comment perçoit-il les tirs israéliens commis "par erreur" sur trois otages qui brandissaient un drapeau blanc ?

Des soldats de l’armée israélienne ont tiré "par erreur" sur trois otages à Gaza, durant le week-end, les tuant. "Ça prouve qu’il y a un problème certain au niveau du contrôle de la maîtrise du feu et des règles d’engagement. Mais ça, on le sait pratiquement depuis le début de cette opération, puisque c’est le ministre de la Défense israélien lui-même, Yoav Gallant, qui a dit qu’il ne respecterait pas les lois de la guerre. Donc ça commençait très, très mal, et malheureusement, c’est un peu ce qu’il se passe", commente l’Amiral Jean-Louis Vichot, ancien commandant des forces maritimes françaises dans le Pacifique, dans le 19/20 info du lundi 18 décembre.

"Les Américains tiennent le jeu"

Tirer sur des "gens qui se rendent, qui ont montré qu’ils n’étaient pas armés, qui ont un drapeau blanc, prouve que les soldats qui font ça sont dans une extrême tension et qu’ils ne sont pas vraiment contrôlés", ajoute-t-il. À la décharge des soldats, l’Amiral souligne la "pression considérable" à laquelle ils sont soumis, ainsi que la complexité des combats en zone urbaine.

Le secrétaire d’État américain à la Défense a rappelé à Israël "d’être un peu plus mesuré dans l’usage de la force", rapporte Jean-Louis Vichot, qui rappelle que sans le soutien américain, Israël ne poursuivra pas la guerre. "Les Américains tiennent le jeu par les approvisionnements qu’ils fournissent, aussi bien en munitions pour lutter contre le Hamas dans la zone des combats, mais aussi pour tout ce qui est du dôme d’acier, [car] les missiles sont israéliens mais aussi américains", conclut l’Amiral.