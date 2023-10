Otages détenus par le Hamas : la directrice générale d'AJC Europe dénonce "une jouissance de la terreur"

Durée de la vidéo : 4 min

Près de 150 otages sont retenus par le Hamas, depuis l'attaque déclenchée par le mouvement islamiste contre Israël. Invitée du 12/13 info, jeudi 12 octobre, Simone Rodan-Benzaquen, directrice générale d'AJC Europe (American Jewish Committee), déplore cette situation.

Depuis l'attaque du Hamas contre Israël survenue samedi 7 octobre, près de 150 personnes sont retenues en otages par le mouvement islamiste palestinien. "C'est bien évidemment une situation extrêmement inquiétante, sachant aussi qu'il y a beaucoup d'otages a priori Français", explique Simone Rodan-Benzaquen, invitée du 12/13 info, jeudi 12 octobre.

En lien avec des membres de familles touchées

"En plus de ça, on se retrouve avec les réseaux sociaux, avec les capacités technologiques, et donc avec une jouissance de la terreur, quand on sait que, par exemple, les membres du Hamas envoient des vidéos d'enfants violés, tués, à leurs parents", dénonce Simone Rodan-Benzaquen. La directrice générale d'AJC Europe affirme être en lien avec des membres de familles qui auraient pu recevoir ce genre de vidéos.