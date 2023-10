"On a vu l’horreur, on a senti l’odeur de la mort", raconte le député Pierre-Henri Dumont, de retour d'Israël

Le député Les Républicains du Pas-de-Calais, invité jeudi sur France Bleu, revient d'une mission parlementaire en Israël.

Temps de lecture : 2 min

"On a vu l’horreur, on a senti l’odeur de la mort", raconte jeudi 19 octobre le député Pierre-Henri Dumont, député LR de la 7e circonscription du Pas-de-Calais, porte-parole des Républicains à l'Assemblée nationale et de retour d'une mission parlementaire en Israël. Il était l'invité de l'émission Ma France sur France Bleu. Dix députés LR, Renaissance et Horizons ainsi que l'ancien Premier ministre Manuel Valls se sont rendus entre lundi et mercredi sur place.

"On a vu l’horreur, on a senti l’odeur de la mort, raconte Pierre-Henri Dumont. On était dans la morgue à quelques kilomètres de Tel-Aviv où sont entreposés dans des containers réfrigérés plus de 300 corps, qui ne sont pas identifiés à ce jour parce que non-identifiables, parce que les terroristes du Hamas ont carbonisé les corps. Parfois, dans un amas, il peut y avoir deux ou trois corps d’une famille qui se serrait en attendant la mort. Des personnes peuvent être décapitées, défigurées, et la collecte de l’ADN est extrêmement compliquée".

"Un crime contre l’humanité"

Des familles qui pensaient leurs proches pris en otages "sont progressivement averties qu'elles sont, en réalité, mortes, relate le député, elles ont réussi à être identifiées. C’est un processus extrêmement long, mais il faut être certain que le corps qui est rendu, qui parfois n’est pas reconnaissable, n’a même pas la forme d’un corps, soit bel et bien celui de la personne que l’on suppose".

Selon l'élu du Pas-de-Calais, ce que les députés ont vu s'apparente aux crimes commis pendant la Seconde Guerre mondiale. "On a pu voir également le pogrom qui a eu lieu de façon générale. 1 400 morts, c’est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que des Juifs sont tués parce que juifs, à une telle échelle. C’est une Shoah par balle, il faut dire les termes, telle qu’il a pu y en avoir pendant la Seconde Guerre mondiale par exemple à Babi Yar en Ukraine."

"Dans les Kibboutz qui ont été attaqués et qu’on a visités, c’est l’équivalent d’Oradour-sur-Glane." Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains sur France Bleu

L'élu estime qu'il faut "trouver l’équilibre entre le droit légitime voire le devoir d’Israël de se défendre face à cette organisation terroriste et la préservation de la vie humaine, de la vie des civils. Il faut dire ce qui s’est passé. C’est un crime contre l’humanité. On a tué des personnes en raison de leur religion. Donc tous ceux qui en France disent que ce sont des crimes de guerre sont en train d’utiliser un euphémisme, pour que, lorsqu’il y aura des pertes civiles, et il y aura des pertes civiles dans la bande de Gaza, on puisse mettre un signe égal entre elles. Ce n’est pas le cas. Il ne peut pas y avoir d’euphémisme sur ce qui s’est passé en Israël, c’est un crime contre l’humanité".