Conflit Israël-Hamas : le secrétaire départemental de la CGT du Nord en garde à vue pour "apologie du terrorisme"

Il a été arrêté vendredi, chez lui, après avoir affiché son soutien aux Palestiniens sur un tract, selon France Bleu Nord. La CGT appelle à un rassemblement devant le commissariat central de Lille.

Temps de lecture : 3 min

Le secrétaire départemental de la CGT dans le Nord a été placé en garde à vue vendredi 20 octobre, dans la matinée, pour "apologie du terrorisme", après un tract sur le conflit au Proche-Orient. Selon les informations de France Bleu Nord, Jean-Paul Delescaut a été interpellé par une dizaine de policiers vers 6 heures du matin chez lui à Valenciennes.

Dans ce tract, consulté par France Bleu Nord et franceinfo, la CGT Nord affirme que "les horreurs de l'occupation illégale se sont accumulées" et que "depuis samedi [7 octobre] elles reçoivent les réponses qu'elles ont provoquées". Par ailleurs, "l'Union départementale des syndicats CGT du Nord apporte tout son soutien au peuple palestinien en lutte contre l'état colonial d'Israël". La CGT assure que "les peuples subissent de plein fouet la politique coloniale de l'entité sioniste" et que "la fin de l'occupation est la condition de la paix en Palestine". Pour la CGT, Israël est un "gouvernement fasciste" qui affiche "un racisme décomplexé" et qui mène "une politique d'apartheid concentrationnaire privant le peuple palestinien de ses droits fondamentaux".

Dans un communiqué publié vendredi matin, le syndicat "dénonce" ces arrestations et "l'emploi de moyens totalement disproportionnés" puisque "ces militants ne représentent aucune menace". L'union départementale de la CGT dans le Nord "a dénoncé les crimes commis contre toutes les victimes civiles", y compris israéliennes donc, "et a affirmé son pacifisme", assure le syndicat dans son communiqué.

"Ce n'est pas en criminalisant l'expression des voix discordantes de la vision gouvernementale que l'on fera baisser la tension." La CGT dans un communiqué

"Soutenir pacifiquement le droit des Palestiniens ne peut pas être aussi grossièrement caricaturé et criminalisé", déplore la Confédération générale du travail dans son communiqué. La CGT reproche au gouvernement de "mettre de l'huile sur le feu" en demandant aux préfets d'interdire les manifestations en soutien au peuple palestinien.

La CGT demande ainsi "la libération immédiate de ses militants" et appelle à un rassemblement devant le commissariat central de Lille pour soutenir le secrétaire départemental interpellé, ainsi qu'une secrétaire administrative du syndicat, elle aussi interpellée vendredi matin.

De nombreuses réactions à gauche

"Apologie du terrorisme", qui peut le croire ?" s'insurge sur le réseau social X (anciennement Twitter) Jean-Luc Mélenchon. Pour l'ancien leader de La France insoumise, "d'interdictions en criminalisations et violences d’État de toutes sortes, [la Première ministre Elisabeth] Borne et [le ministre de l'Intérieur Gérald ] Darmanin font de la France une sorte de régime autoritaire de type nouveau". Il ajoute que "l'apologie du terrorisme c'est le soutien inconditionnel du gouvernement aux crimes de guerre à Gaza".

Dans un message publié sur le réseau social X, Fabien Roussel apporte son soutien à Jean-Paul Delescaut, le secrétaire départemental de la CGT dans le Nord. "Si je ne partage pas le tract qui lui est reproché, je n'accepte pas qu'on traite un syndicaliste comme un terroriste ! Solidarité", nuance toutefois le secrétaire national du Parti communiste français.

À 6h ce matin, la police a arrêté et menotté le secrétaire départemental de l'union départementale CGT du Nord.



Si je ne partage pas le tract qui lui est reproché, je n'accepte pas qu'on traite un syndicaliste comme un terroriste ! Solidarité. — Fabien Roussel (@Fabien_Roussel) October 20, 2023

Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, interpelle le ministre de l'Intérieur sur X : "M. Darmanin, c'est pour exercer nos libertés que nous nous battons face au terrorisme, pas pour les supprimer !"

François Ruffin, député LFI de la Somme, tacle également Gérald Darmanin à qui il demande dans un message sur le réseau social X : "Votre boulot c'est quoi ?" Avant de répondre : "Pas de mettre en cellule les syndicats. Pas de surveiller les comptes Twitter des footballeurs. Mais de protéger les Français. De protéger nos libertés publiques, pas de les attaquer". L'élu assure que ce tract de la CGT était "un communiqué appelant à la paix". David Guiraud, député LFI de la 8e circonscription du Nord, apporte son "soutien total à la CGT". Puis, il interroge "On vit en démocratie là ?"