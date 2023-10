Menace d'offensive terrestre d'Iraël à Gaza : "Le combat sera terrible s'il a lieu", craint un militaire, ancien chef de mission auprès de l'ONU

Mais aura-t-il lieu ? Selon le général Trinquand, le Hamas fait preuve "d'un machiavélisme absolu", en libérant deux otages sur plus de 200, faisant croire à de possibles négociations.

Temps de lecture : 3 min

"Le combat sera terrible s'il a lieu", prédit dimanche 22 octobre sur franceinfo le général Dominique Trinquand, alors que l'armée israélienne intensifie ses bombardements sur la bande de Gaza, officiellement pour préparer son offensive terrestre. L'intervention au sol n'a toujours pas eu lieu, malgré l'ultimatum lancé il y a une semaine par Israël. "Comment voulez-vous lancer une offensive quand on vous fait croire qu'une négociations est possible ?", interroge le général, faisant référence à la libération vendredi de deux otages américaines, détenues par le Hamas. L'organisation terroriste "fait montre d'un machiavélisme absolu", insiste-t-il. Pour l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, la situation humanitaire dans la bande de Gaza est aussi "insoluble" pour Israël, après l'entrée d'une vingtaine de camions de samedi. "Toute aide qui rentre dans Gaza renforce le Hamas", assure-t-il.

franceinfo : Israël a annoncé intensifier ses frappes contre Gaza, officiellement pour préparer son intervention, comment interprétez-vous ce choix stratégique ?

Général Dominique Trinquand : Une stratégie militaire s'applique à un ennemi. Là, l'ennemi, le Hamas, fait montre d'un machiavélisme absolu en libérant vendredi deux otages américaines, deux femmes. Par là, il montre qu'une négociation est possible. Comment voulez-vous lancer une attaque terrestre quand on vous fait croire qu’une négociation est possible ?

"Je ne crois pas un moment en l’humanité du Hamas et en sa volonté de libérer les otages." Général Dominique Trinquand, ancien chef de mission auprès de l'ONU à franceinfo

Israël ne peut pas dire qu'elle laisse tomber l'offensive qu'elle avait envisagée, mais l'ultimatum est reporté de jour en jour. Il y a quand même des inflitrations de commandos dans la bande de Gaza pour préparer l'offensive, pour définir les objectifs à frapper par l'armée de l'air israélienne et peut-être pour identifer où sont les otages. Mais pour le déclenchement, il faudra une décision politique. Le combat sera terrible s'il a lieu. Le combat en zone urbaine sera certainement extrêmement dur pour l'armée israélienne.

L'armée israélienne reste aussi active sur d'autres fronts, notamment au nord, à la frontière avec le Liban ?

À Gaza, l'armée israélienne attaque. Mais au nord, face au Hezbollah, elle doit tenir. Elle ne doit pas prendre l'initiative d'une incursion au Liban, qui a été catastrophique en 2006. Elle a déjà fait évacuer la population, maintenant elle doit tenir face aux roquettes et à quelques incursions. Des frappes ont aussi lieu sur la Syrie pour éviter le renforcement par Téhéran de moyens du Hezbollah et du Hamas.

Les États-Unis annoncent aussi placer davantage de moyens militaires en état de "pré-déploiement", qu'est-ce-que cela signifie ?

Les deux porte-avions déployés et les troupes en alerte sont des mesures dissuasives. C'est une façon de dire : "Attention, Israël n'est pas seule, nous sommes là et nous répondrons aussi à une escalade militaire". Il faut serrer les dents et rester calme, en espérant que les négociations avec l'Iran permettront de conduire à un maintien de la pression au niveau actuel, niveau qui est déjà catastrophique. Il faut montrer à Téhéran qu'un embrasement de la région ne serait pas anodin. Le pouvoir de Teheran serait directement visé.

Cinq agences de l'ONU alertent sur une situation humanitaire "catastrophique" à Gaza, Israël peut-il prendre le risque de laisser la situation comme ça ?

Elle est catastrophique et c'est insoluble pour Israël.

"Toute aide qui rentre dans Gaza est gérée par le Hamas et renforce le Hamas." Général Dominique Trinquand à franceinfo

Si Israël ne filtre pas et n'inspecte pas les camions, il est probable en plus que des armements rentrent pour aider le Hamas. L'aide humanitaire, la population en a besoin, mais cela renforce le Hamas.