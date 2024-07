Le Hamas n'est pas le seul groupe armé palestinien à être intervenu lors des attaques du 7-Octobre, selon Human Rights Watch

Le Hamas n'est pas le seul groupe armé à être intervenu le 7 octobre lors de l'attaque terroriste survenue en Israël, selon le rapport de l'ONG Human Rights Watch publié mercredi 17 juillet et que Radio France a pu consulter.

D'après le rapport, c'est bien le Hamas qui était à la manœuvre le 7 octobre et qui a coordonné les attaques. Sur la plupart des vidéos, les hommes des brigades al-Qassam, la branche armée du Hamas, sont clairement reconnaissables grâce aux bandeaux distinctifs dont ils se ceignent le front. Mais le rapport de l'ONG identifie également au moins quatre autres groupes armés qui ont participé aux exactions : le Jihad islamique mais aussi des groupes réputés moins islamistes comme le Front démocratique pour la libération de la Palestine, le Front populaire pour la libération de la Palestine ou encore les Brigades des martyrs d'Al Aqsa, anciennement liées au Fatah de Mahmoud Abbas.

Deux-cent-trente témoins interrogés

Pour parvenir à ces conclusions, Human Rights Watch a mené une enquête au long cours sur le terrain et ce durant plusieurs mois. Ce rapport, sorte de reportage-enquête géant, a été effectué dans les 26 kibboutz et les deux villes israéliennes que les combattants palestiniens du Hamas et d'autres groupes armés de Gaza ont attaqué durant la seule journée du 7-Octobre. Deux-cent-trente témoins, dont 94 victimes directes, ont été interrogés. L'ONG a également vérifié 280 vidéos issues des caméras de surveillance des kibboutz, des "dashcams" embarquées dans des véhicules civils, comme de celles portées par les assaillants eux-mêmes et diffusées presque immédiatement sur les réseaux sociaux.

Autre point souligné dans le rapport, le fait que les kibboutz se sont souvent défendu. Les "groupes de réaction" armés et présents dans chaque kibboutz ont souvent tenté de défendre les maisons et les propriétés parfois pendant plusieurs heures. La plupart du temps ils ont été submergés. Seuls deux kibboutz sur les 25 visités ont réussi à résister, ne déplorant aucune victime dans leurs rangs. Partout ailleurs, les meurtres et les prises d'otages se sont multipliés.

Les attaques du Hamas du 7-Octobre autour de la bande de Gaza ont fait près de 1 200 victimes et ont déclenché en réponse l'offensive israélienne sur Gaza qui dure depuis lors.