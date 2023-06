La situation en Cisjordanie "menace de devenir incontrôlable", alerte l'ONU

Depuis le début de l'année, au moins 174 Palestiniens, 25 Israéliens, un Ukrainien et un Italien ont été tués dans des violences liées au conflit israélo-palestinien, selon l'AFP.

La situation en Cisjordanie "menace de devenir incontrôlable", a mis en garde vendredi 23 juin le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. "Les derniers meurtres en date et la violence, ainsi que la rhétorique incendiaire, ne servent qu'à plonger les Israéliens et les Palestiniens plus profondément dans l'abîme", a déclaré Volker Türk, cité dans un communiqué.

Depuis le début de l'année, au moins 174 Palestiniens, 25 Israéliens, un Ukrainien et un Italien ont été tués dans des violences liées au conflit israélo-palestinien, selon un décompte de l'AFP établi jeudi à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes. Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils parmi lesquels des mineurs, et trois membres de la minorité arabe.

Frappe de drone

Mercredi soir, trois Palestiniens présentés par l'armée israélienne comme membres d'une "cellule terroriste" ont été tués dans une frappe de drone en Cisjordanie occupée. Il s'agit de la première action de ce type menée par l'armée israélienne en Cisjordanie depuis août 2006, a précisé une source au sein des renseignements palestiniens.

Qualifiant ce développement d'"escalade dangereuse", le mouvement islamiste palestinien Hamas a affirmé que ce "crime" ne resterait "pas impuni". Le Jihad islamique palestinien a qualifié les trois morts de "martyrs héroïques".

L'armée israélienne, qui occupe la Cisjordanie depuis 1967, a rajouté dans un communiqué que des Israéliens avaient "incendié des véhicules et des propriétés appartenant à des Palestiniens" et que ses soldats étaient intervenus à Turmusayya "pour éteindre les feux" et "empêcher des heurts".