La branche armée du Hamas revendique l'attentat qui a fait sept morts à Tel-Aviv

La branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas a revendiqué, mercredi 2 octobre, l'attentat de la veille dans lequel sept personnes ont été tuées à l'arme automatique et à l'arme blanche à une station de tram du quartier de Jaffa à Tel-Aviv, dans le centre d'Israël. "Les Brigades Al-Qassam assument la responsabilité de l'opération héroïque à Jaffa menée par les combattants de Qassam Mohammed Rachid Misk et Ahmed Abdoulfattah Al-Haïmoni depuis la ville d'Hébron", en Cisjordanie occupée, a déclaré le mouvement dans un communiqué.

Le dernier bilan humain s'élève à sept morts, selon la police israélienne. L'identité des personnes tuées n'a pas été dévoilée officiellement par les autorités. Seules deux d'entre elles étaient identifiées mercredi matin par des médias israéliens : Shahar Goldman, âgée de 30 ans, et Inbar Segev, 33 ans, deux Israéliennes. Le ministère grec des Affaires étrangères a également annoncé qu'un "citoyen grec, résidant à Jérusalem" figurait parmi les victimes.

Les deux auteurs originaires de Cisjordanie

Les assaillants ont utilisé "un fusil automatique M-16, plusieurs chargeurs et un couteau" et "ont commencé leur tuerie en entrant dans la voiture du tramway à l'arrêt à la station, en ouvrant le feu sur les passagers", avant de tirer sur des passants sur l'avenue de Jérusalem, selon un communiqué de la police publié mercredi matin. Un des assaillants, Mohammed Misk, âgé de 19 ans, a été abattu dans la rue et l'autre, Ahmed Al-Haïmoni, a été blessé et transféré vers un hôpital dans un état grave, selon la police.

Tous deux étaient originaires de la ville d'Hébron, dans le sud de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Selon la police, les forces de sécurité israéliennes ont arrêté dans la nuit, à Jérusalem et Hébron, plusieurs personnes soupçonnées d'avoir aidé les deux auteurs de l'attentat.