L'hymne israélien résonne pour la première fois à Abou Dhabi lors d'un tournoi de judo

C'est une première. L'hymne d'Israël a résonné pour la première fois aux Emirats arabes unis, dimanche 28 octobre, dans un pays qui ne reconnaît pourtant pas l'Etat hébreu. C'est à l'occasion d'un tournoi de judo à Abou Dhabi, lors duquel un ressortissant israélien a gagné la médaille d'or, que cet hymne a été joué, en présence de la ministre israélienne des Sports.



For the first time, #Israel's national anthem was played at Abu Dhabi for the International Judo Federation tournament, when Israeli judoka Sagi Muki won gold (credit: IJF): pic.twitter.com/G6ln24QX0D