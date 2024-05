L'Espagne, l'Irlande et la Norvège reconnaissent un État palestinien : "Une mauvaise décision", selon le conseiller à l'ambassade d'Israël en France

Trois pays européens, l'Irlande, la Norvège et l'Espagne annoncent mercredi 22 mai la reconnaissance d'un État palestinien. "C'est une mauvaise décision", fustige sur franceinfo Daniel Halevy-Goetschel, conseiller à l’ambassade d'Israël en France. Le diplomate confirme que les "ambassadeurs d'Israël dans ces pays vont être ramenés pour consultation et pour décider de la suite".

Le diplomate rappelle l'État hébreu a "toujours" eu la même "position", à savoir de considérer que "la résolution du conflit israélo-palestinien doit se faire à travers des négociations" et ne "peut pas être imposée par la communauté internationale". Or, pour Daniel Halevy-Goetschel, la reconnaissance d'un État palestinien par trois pays européens rend "plus difficiles les négociations entre Israël et les Palestiniens".

Israël dénonce un encouragement au terrorisme

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz a réagi mercredi par communiqué à l'initiative des trois pays. Ils veulent envoyer "un message aux Palestiniens et au monde entier : le terrorisme paie. Après que l'organisation terroriste Hamas a perpétré le plus grand massacre de Juifs depuis la Shoah, après avoir commis les crimes sexuels les plus horribles que le monde ait connus, ces pays ont choisi de récompenser le Hamas et l'Iran et de reconnaître un État palestinien", a-t-il dénoncé. Il a qualifié cette démarche d'"injustice envers la mémoire des victimes du 7 octobre" et estimé qu'elle portait "atteinte au droit d'Israël à l'autodéfense".

La guerre a été déclenchée par l'attaque du Hamas le 7 octobre qui a entraîné la mort de plus de 1 170 personnes, majoritairement des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de chiffres officiels israéliens. 252 personnes ont été emmenées comme otages. 124 sont toujours retenues à Gaza, dont 37 mortes selon l'armée. Israël a juré de détruire le Hamas. Son offensive dans la bande de Gaza a entraîné la mort d'au moins 35 647 personnes, pour la plupart des civils, selon des données du ministère de la Santé du Hamas à Gaza.