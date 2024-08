L'armée israélienne dit avoir tué deux Palestiniens en passe de mener des attaques en Cisjordanie

L'armée israélienne dit avoir "éliminé", dans la nuit du vendredi 30 au samedi 31 août, deux Palestiniens qui s'apprêtaient à commettre des attaques à l'explosif près de colonies en Cisjordanie. "Un terroriste a tenté de mener une attaque à la voiture piégée" près du bloc de colonies du Guzh Etzion, puis un second a été pris en chasse après s'être "infiltré à Karmei Zur", une autre colonie plus au sud, a précisé l'armée. "Dans la course poursuite, il y a eu collision entre les voitures du chef de la sécurité et du terroriste, menant à l'élimination du terroriste. Dans la confrontation, un engin explosif a explosé dans la voiture du terroriste", a ajouté l'armée.

Le mouvement islamiste palestinien Hamas, que l'armée israélienne a juré de détruire dans la bande de Gaza après son attaque meurtrière le 7 octobre dans le sud d'Israël, a salué une "attaque coordonnée" menée "à un moment sensible, alors que l'occupant [israélien] mène une escalade en Cisjordanie". Au moins 20 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie par l'armée israélienne depuis mercredi, en majorité des combattants, au cours d'opérations lancées simultanément dans trois villes du nord de ce territoire occupé.