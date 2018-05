Jérusalem : les États-Unis inaugurent leur nouvelle ambassade

Depuis ce lundi 14 mai, la nouvelle ambassade des États-Unis se trouve à Jérusalem. Les lieux ont été inaugurés en grandes pompes par un parterre d'officiels Israéliens et Américains. Ce geste concrétise l'une des promesses de campagne les plus controversées de Donald Trump. "Félicitation ! Ça fait longtemps qu'on attend ça. Notre plus grand espoir est la paix. Les États-Unis demeurent entièrement déterminés à faciliter la conclusion d'un accord de paix durable", a déclaré le président des États-Unis dans une vidéo.



Beaucoup d'Israéliens satisfaits

Cette décision américaine était attendue depuis des années par Benyamin Netanyahou. "Président Trump, en reconnaissant ce qui appartient à l'histoire, vous avez écrit l'histoire", a poursuivi le Premier ministre israélien à la tribune. Beaucoup d'Israéliens se félicitent de ce déménagement. L'installation définitive de la nouvelle ambassade américaine devrait prendre au moins deux ans.

