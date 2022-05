Jérusalem : des violences éclatent lors des obsèques de la journaliste palestinienne Shireen Abu Akleh

Des violences ont éclaté, vendredi 13 mai, dans l'enceinte de l'hôpital Saint-Joseph de Jérusalem à la sortie du cercueil de la journaliste palestinienne Shireen Abu Akleh lorsque la police israélienne a dispersé une foule brandissant des drapeaux palestiniens, selon des journalistes de l'AFP et des médias locaux.

Horrible scenes in #Jerusalem as Israeli security forces beat mourners carrying the casket of slain journalist Shireen Abu Akleh pic.twitter.com/tcVAmV4pjd