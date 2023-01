Jérusalem : des nouvelles mesures à l’étude par le gouvernement afin d’éviter une escalade de violence

En direct de Jérusalem, nous retrouvons la journaliste Agnès Vahramian, samedi 28 janvier, qui rapporte que les mesures de sécurité vont être renforcées dans le pays.

Après une escalade de violence en Israël, notamment à Jérusalem, les mesures de sécurité vont être renforcées dans le pays. "Il y a eu une vague d’arrestation dans l’entourage du tireur palestinien de la synagogue, une cinquantaine de personnes arrêtées", rapporte la journaliste Agnès Vahramian, en direct de Jérusalem, samedi 28 janvier. "En ce moment-même, le cabinet israélien est en train d’étudier de nouvelles mesures", poursuit-elle.

Lancer de nouvelles opérations militaires ?

"La plus spectaculaire serait d’accorder plus de ports d’arme à la population israélienne pour qu’elle se défende, avance le gouvernement", détaille la journaliste. Le gouvernement souhaite aussi accélérer les procédures de mises sous scellés et de destruction des maisons des Palestiniens impliqués dans des actes terroristes. Il est aussi question de savoir si le gouvernement va se lancer dans de nouvelles opérations militaires en Cisjordanie avec les risques d’escalade de violence que cela comporte.