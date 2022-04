Jérusalem : des heurts ont éclaté sur l'Esplanade des Mosquées

À Jérusalem, les affrontements ont commencé à l'aube, vendredi 15 avril, sur l'Esplanade des Mosquées, le troisième lieu saint de l'islam. Des dizaines de jeunes palestiniens ont lancé des pierres en direction du Mur des Lamentations, lieu de prière pour la communauté juive. La police israélienne est rapidement intervenue, à coup de gaz lacrymogène et de tirs avec des balles en caoutchouc.

Plus de 400 personnes arrêtées

Les violences se sont poursuivies à l'intérieur de la mosquée al-Aqsa. Une provocation pour les Palestiniens, en ce début de ramadan. "C'est une intrusion dans un lieu sacré pour les musulmans, particulièrement en ce moment. L'occupation israélienne continue, elle est brutale et tyrannique", fustige un homme. Le bilan de cette journée d'affrontements s'est élevé à plus de 150 blessés côté Palestiniens, et trois côté Israéliens. Par ailleurs, plus de 400 personnes ont été arrêtées. Le calme est revenu depuis ; les autorités israéliennes veulent éviter que la situation ne dégénère comme l'an dernier, à la même époque, au même endroit. "La police israélienne fait son travail, afin de maintenir la sécurité, l'ordre public et toutes les pratiques religieuses sur le mont du Temple", explique Waseem Bader, porte-parole de la police israélienne.