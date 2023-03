Israël : une collecte de fonds lancée pour indemniser les Palestiniens d'Huwara recueille 460 000 euros

Une semaine après l'expédition punitive menée par des colons israéliens dans la localité d'Huwara, dans le nord de la Cisjordanie, une cagnotte en ligne lancée en faveur des habitants palestiniens a recueilli malgré les insultes et les menaces près de 460 000 euros.

Pendant des heures, dimanche 26 février, la localité palestinienne a été le théâtre d'une expédition punitive menée par des colons israéliens : maisons, commerces et véhicules incendiés, civils agressés... Un Palestinien a été tué et plusieurs dizaines d'autres blessés. Les colons voulaient venger deux des leurs, assassinés par un Palestinien quelques heures plus tôt à Huwara.

En Israël, certains citoyens ont été scandalisés par ces violences. Un Israélien, "Yaya" Fink, a donc lancé une collecte de fonds en ligne pour indemniser les Palestiniens d'Huwara. "C'est un pogrom commis par des Juifs, dit-il. On ne peut pas comparer le terrorisme juif et le terrorisme palestinien : pour une attaque terroriste juive, on a 10 000 attaques terroristes palestiniennes. Mais oui, c'était une attaque terroriste juive !"

Une initiative "conforme aux valeurs juives"

Engagé au parti travailliste, Yaya Fink dirige l'ONG "Israel Shelanou" ("Notre Israël"). Il porte la kippa des Juifs observants. Et c'est au nom de sa religion qu'il a lancé cette collecte de fonds : "Le verset le plus célèbre de la Bible, dont nous devons nous souvenir, nous dit que nous étions des étrangers en Egypte, poursuit-il. Et je crois que c'est une valeur très juive de se battre pour l'égalité des minorités. J'ai donc pensé que ce serait conforme aux valeurs juives de lancer une collecte de fonds pour les Palestiniens innocents blessés à Huwara."

"Je suis heureux de dire que l'une des collectes les plus réussies en Israël est ce projet pour donner de l'argent de Juifs à des Palestiniens !" Yaya Fink, initiateur de la collecte de fonds à franceinfo

Plus de 11 500 personnes ont donné près de 460 000 euros. Mais cette initiative lui a valu des torrents d'injures et de menaces de mort, contre lui ou sa famille. Pas de quoi intimider cet officier réserviste de l'armée israélienne. "Je suis optimiste, je n'aurai pas peur et je ne reculerai pas. Je passe beaucoup de jours de réserve à combattre le terrorisme palestinien, mais je crois que nous devons aussi nous battre contre l'extrémisme et le racisme en Israël. Ce n'est pas mon judaïsme, cela menace mon pays bien-aimé."

Yair Fink est persuadé qu'il reste une majorité d'Israéliens juifs à ne pas être racistes ou extrémistes. Il croit aussi que la solution à deux Etats est la seule pour que Palestiniens et Israéliens vivent enfin en paix.