Israël-Palestine : un attentat à Tel-Aviv fait un mort et deux blessés

Les autorités israéliennes dénoncent un "attentat terroriste". L'auteur, âgé de 23 ans et membre de la branche armée du mouvement islamiste Hamas, a été abattu.

Dans un climat de fortes tensions et de regain de violences liées au conflit israélo-palestinien, une personne a été tuée et deux autres blessées par balles dans la soirée du jeudi 9 mars à Tel-Aviv. Les tirs ont eu lieu sur l'avenue Dizengoff, prisée des noctambules, en plein centre de la ville - où un attentat palestinien avait fait trois morts en avril 2022 -. Les autorités israéliennes ont dénoncé un "attentat terroriste". L'auteur, âgé de 23 ans et membre de la branche armée du mouvement islamiste Hamas, a été abattu par des policiers peu après l'attaque.

"Grave attentat à Tel-Aviv [...] je félicite le policier qui, dans un acte courageux, a éliminé le terroriste odieux et a sauvé de nombreuses vies", a déclaré le ministre de la Sécurité intérieure Itamar Ben Gvir, selon un communiqué publié par son bureau. Sans revendiquer l'attentat, le Jihad islamique palestinien a publié un communiqué voyant dans l'"opération de Tel-Aviv [...] une réponse naturelle aux crimes de l'occupation".

La France condamne "avec la plus grande fermeté" cette attaque

Dans un communiqué du ministère français des Affaires étrangères, la France a condamné "avec la plus grande fermeté" cette attaque.

Depuis le début de l'année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à 76 Palestiniens (parmi lesquels des membres de groupes armés et des civils, dont des mineurs), 12 civils (dont trois mineurs) et un policier israéliens, ainsi qu'une Ukrainienne, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.