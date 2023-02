Israël-Palestine : deux morts dont un enfant dans un "attentat à la voiture bélier" à Jérusalem-Est

Un véhicule a renversé des personnes qui attendaient à un arrêt de bus, faisant également cinq blessés. Son conducteur a été abattu.

Un homme au volant d'une voiture a renversé des passants à un arrêt de bus à Jérusalem-Est, tuant un enfant de 8 ans et un homme de 20 ans, vendredi 10 février, selon la police israélienne, qui affirme qu'il s'agit d'un "attentat terroriste à la voiture bélier". Elle annonce avoir "neutralisé" le chauffeur, qui est mort. Cinq autres personnes sont blessées, dont deux dans un état critique, ont indiqué des responsables médicaux.

Selon un porte-parole de la police, "le chauffeur d'un véhicule s'est dirigé à grande vitesse" en direction d'un carrefour à Ramot, quartier de colonisation dans cette partie de Jérusalem annexée par Israël, avant de percuter ces passants. La police israélienne n'a pas donné d'éléments sur l'identité du conducteur.

Depuis le début de l'année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à au moins 43 Palestiniens (parmi lesquels des combattants et des civils, dont des mineurs), huit civils israéliens (dont deux mineurs), et une Ukrainienne, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

Un Palestinien, accusé par l'armée israélienne d'avoir tenté de poignarder un de ses soldats, a été abattu jeudi par des soldats en Cisjordanie occupée, selon le ministère de la Santé palestinien.