Israël : la police israélienne va mener une enquête interne sur l'intervention des forces de l'ordre lors des obsèques de la journaliste Shireen Abu Akleh

Les images des funérailles de la journaliste Shireen Abu Akleh ont fait le tour du monde. Après le tollé international suscité par la charge des forces de l'ordre pour disperser des manifestants palestiniens, la police israélienne a annoncé l'ouverture prochaine d'une enquête, samedi 14 mai. Cette décision a été prise par le commissaire de la police nationale en coordination avec le ministre de la Sécurité publique, précise le communiqué publié pendant le jour de repos hebdomadaire juif du shabbat. "Les conclusions de l'enquête seront présentées au commissaire dans les prochains jours."

La veille, des milliers de Palestiniens ont participé aux obsèques de la journaliste américano-palestinienne de la TV Al Jazeera, tuée mercredi d'une balle dans la tête alors qu'elle couvrait un raid militaire israélien dans le camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Elle portait un gilet pare-balles siglé "presse" et un casque de reportage.

A la sortie du cercueil de l'hôpital Saint-Joseph à Jérusalem-Est, secteur palestinien de la ville également occupé par Israël, la police a fait irruption dans l'enceinte de l'établissement et tenté de disperser une foule brandissant des drapeaux palestiniens. Le cercueil a failli tomber des mains des porteurs frappés par des policiers armés de matraques mais a été rattrapé in extremis, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux et des télévisions.

Dans son communiqué de samedi, la police a indiqué que ses "officiers avaient été exposés à la violence des émeutiers, ce qui les a poussés à avoir recours à la force". "La police soutient ses officiers (...)" mais voudrait "tirer les leçons de cet incident".