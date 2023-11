Israël-Hamas : "C'est une torture", confie Eve Hohman, cousine d'une otage à Gaza

Invitée du 19/20 samedi 25 novembre, Eve Hohman, dont une cousine et ses trois enfants sont otages du Hamas, explique vivre "une torture", même si elle se "réjouit" des premiers libérations d'otages.

La cousine d'Eve Hohman et les trois enfants de celle-ci sont otages du Hamas. Invitée du 19/20 samedi 25 novembre, elle explique vivre "une torture". "Il y a un peu d'espoir, on essaye de s'accrocher à ça", confie-t-elle. Malgré le report des libérations ce samedi, les 13 otages rentrés en Israël la veille sont une source d'espoir. "On se réjouit pour les familles qui ont retrouvé leurs proches, et je pense qu'on est maintenant tous liés par ce destin commun. (...) Mais la pression reste intacte jusqu'au dernier moment. (...) On ne sait pas si toutes les personnes sont vivantes parmi la liste qui a été donnée", poursuit-elle.

Ramener "tout doucement" les ex-otages "dans le monde normal"

Également présente sur le plateau, Marilyne Baranes, docteure en psychologie et spécialiste du stress post-traumatique, explique que les ex-otages sont généralement "enfermés dans une glaciation psychique", et se trouvent dans un état de sidération. "Pour l'instant, il faut les ramener, par étapes, tout doucement, dans le monde normal. Et pour ce faire, il faut justement éviter toute émotion", précise-t-elle