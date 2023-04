Israël : de violents affrontements dans la mosquée d’al-Aqsa

Dans la nuit du mardi 4 au mercredi 5 avril, de violents affrontements ont éclaté dans la mosquée d’al-Aqsa entre la police israélienne et les Palestiniens. Les forces de l’ordre israéliennes ont notamment matraqué des fidèles dans le lieu de culte.

Mardi 4 avril, la prière du Ramadan se termine et tout est encore calme devant la mosquée al-Aqsa, mais deux heures plus tard, à l'intérieur du lieu saint, ce sont des scènes de violence et de chaos. La police israélienne matraque des fidèles, des femmes crient. Sur les tapis rouges de prière, plusieurs dizaines de Palestiniens sont arrêtés et menottés. La police israélienne a fourni ses propres images et sa version des faits.

Tirs de mortiers



Les images de la police montrent que la porte de la mosquée a été barricadée et que derrière, des Palestiniens sont retranchés, alors que tous les fidèles doivent sortir la nuit. Les policiers essuient des tirs de mortiers de feux d’artifice dont ils montrent les scènes aux caméras. Les Palestiniens se sont filmés de leur côté dans ces scènes d’affrontement au cœur du lieu de culte. La mosquée al-Aqsa est le troisième lieu saint de l’histoire. "Ça ne devrait se passer ni dans une mosquée, ni dans une synagogue, ni dans une église", déclare un homme. Des tensions alors que des extrémistes juifs revendiquent le droit de venir prier sur cette esplanade des mosquées.