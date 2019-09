Israël : Benjamin Netanyahu promet d'annexer un pan stratégique de la Cisjordanie s'il est réélu

Le Premier ministre israélien précise que cette mesure serait prise "immédiatement" après une victoire aux législatives du 17 septembre.

C'est une promesse qui pourrait anéantir "toute chance de paix" selon Hanane Achraoui, une cadre de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP). A une semaine des élections législatives, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis mardi 10 septembre d'annexer un pan stratégique de la Cisjordanie occupée, une main tendue destinée à son électorat de droite.

"Aujourd'hui, j'annonce mon intention d'appliquer, avec un futur gouvernement, la souveraineté d'Israël sur la vallée du Jourdain et la partie nord de la mer Morte", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, précisant que cette mesure serait prise "immédiatement" après une victoire aux législatives du 17 septembre prochain.

La vallée du Jourdain représente environ 30% de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Le Premier ministre a précisé vouloir annexer les colonies juives, qui représentent environ 90% du territoire de la vallée, mais "pas des villages ou des villes arabes comme Jéricho". Ce plan n'affecterait pas "un seul Palestinien", a-t-il assuré, disant vouloir profiter du plan de paix américain sur le Moyen-Orient pour annexer d'autres colonies.

"C'est du vol de terre flagrant"

Le projet du Premier ministre israélien, et chef du parti Likoud (droite), a été reçu comme une nouvelle claque au visage par les Palestiniens. "C'est une violation flagrante du droit international, c'est du vol de terre flagrant, c'est du nettoyage ethnique", a déclaré Hanane Achraoui, une cadre de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP).

Il détruit non seulement la solution à deux Etats, mais toute chance de paix, ça change la donneHanane Achraoui

Benjamin Netanyahu, qui fait campagne à droite et courtise l'électorat des colons juifs favorables à l'annexion de la Cisjordanie, est actuellement au coude-à-coude avec son rival, l'ancien chef de l'armée Benny Gantz, à la tête du parti centriste "Bleu-blanc". Ce parti prône aussi l'annexion de la vallée du Jourdain. "Nous sommes heureux de voir que Netanyahu adopte notre plan (...) Mais la relation entre Israël et les Etats-Unis est plus forte qu'un Premier ministre. La propagande de Netanyahu au peuple israélien arrivera à son terme le 17 septembre", a réagi le parti "Bleu-blanc".