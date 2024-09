Israël : appel à la grève générale après la mort de six otages

En Israël, les manifestants demandent au gouvernement de trouver un accord pour libérer les otages israéliens retenus à Gaza. Un appel à la grève générale est lancé lundi 2 septembre.

Dimanche 1er septembre au soir, des centaines de milliers de personnes ont manifesté dans les rues de Tel Aviv (Israël). Policiers et manifestants s'affrontent et des barricades sont enflammées. "Nous n'avons plus le temps, nous demandons au gouvernement de tout arrêter et de passer un accord", revendique Yair Keshet, oncle de l'otage Yarden Bibas. Plus tôt dans la journée, à Jérusalem, le bâtiment dans lequel se tenait le conseil des ministres a été encerclé.

Une centaine d'otages retenus

Les manifestants demandent de trouver un accord pour parvenir à la libération de la centaine d'otages toujours retenus à Gaza. Pour faire plier le gouvernement de Benyamin Nétanyahou, le puissant syndicat de La Histadrout décrète, lundi 2 septembre, une grève générale. "Nous devons mettre un terme à l'abandon des otages, qu'un accord ne progresse pas en raison de considérations politiques, c'est inacceptable", assure Aman Bar David, chef de La Histradout.