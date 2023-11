Info franceinfo Guerre Israël-Hamas : la France va envoyer un deuxième porte-hélicoptères "transformé en bateau hospitalier" au large de Gaza

Le porte-hélicoptères "Dixmude" va être envoyé au large de la bande Gaza à l'instar du "Tonnerre" parti le 25 octobre de Toulon soutenir les hôpitaux de l'enclave palestinienne, annonce le ministre des Armées Sébastien Lecornu sur franceinfo.

Le porte-hélicoptères Dixmude, l'un des trois porte-hélicoptères amphibie de la flotte militaire française, "est en train d'être équipé pour être transformé en bateau hospitalier" afin d'être envoyé au large de Gaza, a annoncé le ministre des Armées Sébastien Lecornu, sur franceinfo jeudi 2 novembre.

À l'instar du Tonnerre, porte-hélicoptères qui est parti le 25 octobre de Toulon pour soutenir les hôpitaux de Gaza, privés d'électricité, le Dixmude "pourrait être équipé d'un certain nombre de lits hospitaliers", a expliqué le ministre. "La planification" de son envoi "est en train d'être faite", assure Sébastien Lecornu. Actuellement en préparation à Toulon, il sera prêt à appareiller "autour de la mi-novembre", selon l'entourage du ministre.

Le ministre des Armées doit se rendre justement jeudi soir sur le Tonnerre, selon les informations de franceinfo. Plus tôt dans la journée, le ministre a visité le camp de Deir Kifa dans le sud du Liban, où sont stationnés une partie des casques bleus français de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul).

"C'est le devoir moral de la France que de jouer ce rôle dans la région"

Un avion militaire français, un A400M, s'est "posé" jeudi en Egypte "pour déposer plusieurs dizaines de tonnes de fret sanitaire" et deux autres vols suivront, "les 3 et 5 novembre prochain", a précisé le ministre. "Nous serons en mesure aussi peut-être de déployer des éléments de notre médecine militaire", avance Sébastien Lecornu. "Le service de santé des armées dispose d'antennes de chirurgie avancée, par exemple, avec une bonne expertise des blessures de guerre. C'est autant d'objets de moyens que la France met sur la table", souligne le ministre des Armées.

"Il faut comprendre que le président de la République a demandé une manœuvre globale pour que la France soit une nation cadre, c'est-à-dire, une nation qui emmène d'autres pays en matière sanitaire au secours des populations civiles de Gaza." Sébastien Lecornu, ministre des Armées sur franceinfo

L'occasion pour le ministre de faire un parallèle avec un "bloc de multiprises" afin d'illustrer le concept de "nation cadre". "C'est comme un gros bloc de multiprise, dans lequel nous-mêmes on remplit quelques prises et on permet à d'autres pays de venir se connecter, de venir assembler des moyens", étaye-t-il. "Les populations civiles de Gaza doivent être protégées, c'est le droit international et c'est aussi le devoir moral de la France que de jouer ce rôle dans la région", souligne-t-il, tout en précisant qu'"Israël doit pouvoir se défendre". "Il est légitime qu'Israël mène les actions qui permettent de mettre le Hamas hors d'état de nuire", ajoute le ministre.