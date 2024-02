Guerre Israël-Hamas : qu'est-ce que le "corridor de Philadelphie", situé à la frontière entre Gaza et l'Egypte ?

Cette route est redevenue stratégique depuis l'attaque terroriste du Hamas en Israël le 7 octobre et le début de la guerre dans la bande de Gaza.

Un plan "d'évacuation" avant l'offensive. Le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a demandé à son armée de lui soumettre un "plan combiné" d'"évacuation" des civils de Rafah et de "destruction" du Hamas. Une offensive israélienne dans cette dernière ville du sud de l'enclave alors qu'environ 1,3 million de Palestiniens, en majorité des déplacés des combats, s'y entassent .

Reste à savoir où peuvent être évacués les civils palestiniens : dans le Sinaï égyptien ? Autre question, l'armée israélienne va-t-elle prendre le contrôle du "corridor de Philadelphie" ? Ce dernier, connu aussi sous le nom de "corridor de Saladin", est la route qui borde la frontière de Gaza avec l'Egypte. Il s'agit d'une bande de terre de 14 kilomètres de long et 100 mètres de large. Avec la guerre en cours dans l'enclave palestinienne entre Israël et le Hamas, cette route est redevenue un enjeu stratégique pour l'État hébreu.

Le corridor de Philadelphie est une zone tampon entre la bande de Gaza et l'Egypte. (STEPHANIE BERLU / RADIO FRANCE)

Ce couloir a été établi comme une zone tampon après les accords de camp David, rappelle le quotidien libanais L'Orient-Le jour. Ces accords signés par l'Égypte et Israël en septembre 1978, suivis d'un traité de paix l'année suivante, mettent fin à trente ans de conflit entre les deux pays. Détenue par Israël depuis la guerre des Six-jours en 1967, la région du Sinaï est restituée à l'Égypte mais Israël continue de contrôler le corridor. L'État hébreu présent à Gaza pouvait ainsi se prémunir d'une attaque et éviter la circulation des armes entre l'enclave palestinienne et l'Egypte. Ce nom de "Philadelphie" serait d'ailleurs lié à un nom de code utilisé par l'armée israélienne pour la zone frontalière. Quand l'État hébreu a décidé de partir de Gaza en 2005, le corridor passe sous contrôle égyptien, rappelle La Croix. En reprenant la main sur la frontière avec Gaza, Le Caire s'engage à lutter contre le trafic d'armes.

Des tensions avec l'Egypte

Avec la guerre contre le Hamas, le contrôle de cette route redevient primordial pour l'Etat hébreu. "Le corridor de Philadelphie doit être entre nos mains et sous notre contrôle, et tout arrangement autre que celui-là ne sera pas accepté par Israël", a déclaré Benyamin Nétanyahou dans une conférence de presse le 30 décembre. De quoi raviver les tensions entre les deux pays. "Toute démarche israélienne visant à occuper l'axe Philadelphie dans la Bande de Gaza, fera peser une grave et sérieuse menace sur les relations égypto-israéliennes", a déclaré fin janvier le chef de l'Organisme général égyptien de l'information, Diaa Rashwan.

La pression s'intensifie avec l'ordre donné à l'armée israélienne de préparer une offensive sur Rafah, à proximité donc du corridor. Fin janvier, Diaa Rashwan expliquait que les frontières de son pays "ne seront pas prises en otage par un groupe de dirigeants israéliens extrémistes". Le corridor de Philadelphie apparaît donc comme une "ligne rouge" pour les autorités égyptiennes qui ajoutent refuser de voir les Gazaouis devenir des réfugiés dans le Sinaï égyptien.