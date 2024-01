Guerre Israël-Hamas : le gouvernement Nétanyahou sous le feu des critiques après des manifestations organisées dans plusieurs grandes villes

Des milliers d'Israéliens ont manifesté dans la soirée du samedi 20 janvier à Tel-Aviv, Jérusalem mais aussi Haïfa pour exiger le retour des 132 otages détenus depuis le 7 octobre dans la bande de Gaza. Les manifestants ont aussi réclamé le départ du Premier ministre Benyamin Nétanyahou, accusé par l'opposition et une partie de la population de poursuivre la guerre pour se maintenir au pouvoir avec sa coalition d'extrême-droite. Sur certaines pancartes, des protestataires demandaient l'organisation de nouvelles élections, alors qu'Israël est embourbé dans son opération militaire contre le Hamas à Gaza. Suivez notre direct.

Le gouvernement israélien maintient son cap. Des combats acharnés se poursuivaient dimanche dans la bande de Gaza, alors que le Benyamin Nétanyahou reste opposé à toute idée de "souveraineté palestinienne" sur l'enclave, comme le réclament notamment les Etats-Unis. Israël doit "s'assurer que Gaza ne constituera plus une menace", ce qui "contredit la demande de souveraineté palestinienne", avait déclaré vendredi le Premier ministre israélien lors d'un entretien téléphonique avec le président américain Joe Biden, selon le bureau du Premier ministre.

Le Hamas dénonce de nouvelles frappes. L'organisation terroriste palestinienne a rapporté dimanche des dizaines de frappes aériennes et tirs d'artillerie dans la bande de Gaza, affirmant que les forces israéliennes avaient visé les environs des hôpitaux Nasser et Al-Amal dans la ville de Khan Younès (sud), désormais épicentre des opérations militaires. En parallèle, l'armée israélienne conduit plusieurs opérations en Cisjordanie, à Hébron, Qalqilya et Jénine, a indiqué l'agence de presse palestinienne WAFA.

Le Royaume-Uni muscle son dispositif en Mer rouge. Le ministère britannique de la Défense a annoncé dimanche que la pays va moderniser les batteries anti-aériennes actuellement utilisées par la Royal Navy pour abattre des drones hostiles au-dessus de la mer Rouge. Le coût total de cette mise à niveau est chiffré à 405 millions de livres (environ 471 millions d'euros), alors que les attaques menées par les Houthis du Yémen menacent le commerce mondial.

Des livraisons de denrées alimentaires attendues à Gaza. Israël va permettre à des cargaisons de farine d'être livrées dans l'enclave palestinienne via le port d'Ashdod, à mi-chemin entre Tel-Aviv et Gaza, mais n'a pas encore annoncé de date précise pour ces livraisons. Dans son dernier communiqué sur l'opération militaire à Gaza, le pays dit vouloir avant tout garder "le contrôle de la sécurité" dans l'enclave palestinienne. "Le président salue la décision du gouvernement israélien d'autoriser la livraison de farine pour la population palestinienne directement via le port d'Ashdod", situé près de la bande de Gaza, avait déclaré vendredi la Maison Blanche.