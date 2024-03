Guerre Israël-Hamas : la priorité, "avant le cessez-le-feu, c'est la libération des otages", affirme le patron des LR

Alors que des négociations sont en cours, au Caire, entre les États-Unis, le Qatar et le Hamas pour demander un cessez-le-feu avant le Ramadan, dans le conflit entre Israël et le Hamas, le président des Républicains Eric Ciotti, invité mardi 5 mars sur franceinfo, estime que la priorité, "avant le cessez-le-feu, c'est la libération des otages".

"Israël a été attaqué de façon barbare, terrifiante et l'Etat d'Israël a le droit de se protéger pour sa sécurité. Je soutiens la démarche d'Israël", affirme-t-il, alors que le ministère de la Santé du Hamas annonce ce mardi un bilan de 30 631 morts, et le Pentagone avance le chiffre de 25 000 morts, après cinq mois de guerre.

Il n'imagine pas qu'on puisse prendre des sanctions contre Israël car "c'est naturellement ridicule de sanctionner un Etat qui se défend, qui a vécu le pire acte terroriste depuis le 11 septembre". Il ne "met pas en parallèle les actions des uns et des autres" et souhaite "qu'on éradique le Hamas", grâce notamment à une "action internationale" contre les dirigeants du Hamas qui se situent à l'étranger et non pas dans la Bande de Gaza, "car il y a eu trop de complaisance, trop de financements".

Enfin, il réaffirme sa position personnelle qui est de reconnaître Jérusalem comme capitale indivisible de l'État d'Israël, mais rappelle que "c'est ma position" et non celle du parti LR ou du candidat aux Européennes François-Xavier Bellamy. C'est une position défendue par Israël, et reconnue par Donald Trump en 2018, alors que l'ONU estime que le statut final de la ville doit être négocié entre Israéliens et Palestiniens.