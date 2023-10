Guerre Israël-Hamas : l’attente des familles pour identifier les victimes

Durée de la vidéo : 2 min

Le bilan des victimes des attaques du Hamas contre Israël a été revu à la hausse : plus de 1 400 morts. Leur identification peut parfois prendre du temps. Reportage.

Depuis 10 jours, un homme est assis devant la base militaire où sont identifiés les corps des victimes. Israël Nati attend de récupérer la dépouille de son cousin, abattu lors de la rave party, mais son identification est difficile. "Ils nous disent qu’ils l’ont retrouvé grâce à son alliance, mais finalement ce n’est pas lui. On leur a dit qu’il avait des tatouages, mais ils ne le trouvent pas", déplore l’homme.

"Ça va encore plus loin dans l’horreur"

A l’entrée de la base, les camions transportent des victimes, de jour comme de nuit. "A chaque fois qu’on pense avoir atteint le pire, ça va encore plus loin dans l’horreur (...). On a vu des corps mutilés, des gens qui ont les mains, les pieds, les bras coupés", explique le Sergent chef Avigail, médecin militaire. Une épreuve pour les équipes militaires et pour les volontaires chargés de rendre les dépouilles à leurs familles. "On espère qu’on les aura tous rendus aux familles dans deux semaines maximum", explique Snir Elmaliach, de l’association Zaka.