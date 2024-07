Guerre Israël-Hamas : Ismaïl Haniyeh, le chef du mouvement islamiste palestinien, tué en Iran

Le chef du Hamas Ismaïl Haniyeh a été tué dans une frappe, mercredi 31 juillet, à Téhéran, a annoncé le mouvement islamiste palestinien en accusant Israël. "[Notre] frère, le dirigeant, le mujahid Ismaïl Haniyeh, le chef du mouvement, est mort dans une frappe sioniste contre sa résidence à Téhéran après sa participation à l'investiture du nouveau président" iranien Massoud Pezeshkian, a écrit le Hamas. Chef du bureau politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, la soixantaine, était basé à Doha. Il venait de participer mardi à Téhéran à la cérémonie d'investiture du président iranien Massoud Pezeshkian.

Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique iranienne, ont annoncé que "la résidence d'Ismaïl Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, a été touchée à Téhéran, et (...) lui et l'un de ses gardes du corps sont tombés en martyrs", selon un communiqué sur leur site d'information Sepah. Ils n'ont pas précisé dans l'immédiat les causes de "l'incident" et annoncé l'ouverture d'une enquête. Sollicitée, l'armée israélienne n'a pas souhaité faire de commentaire.