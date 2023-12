Guerre Israël-Hamas : ce qu'il faut retenir de la journée du vendredi 1er décembre

La fin d'une trêve et le début de nouveaux bombardements. Les combats ont repris, vendredi 1er décembre, après une trêve entamée le 24 novembre, qui a été reconduite à deux reprises. L'armée israélienne et le Hamas se renvoient la responsabilité de la fin de cette pause dans les combats, qui a pourtant permis la libération d'une centaine d'otages en échange de la libération de plus de 200 prisonniers palestiniens, ainsi que l'entrée de plus d'aides humanitaires dans Gaza. Voici ce qu'il faut retenir de cette journée.

Tsahal affirme avoir frappé "plus de 200 cibles terroristes" à Gaza depuis vendredi matin

L'armée israélienne a annoncé avoir frappé "plus de 200 cibles terroristes" à Gaza, depuis la fin de la trêve, vendredi matin. Elle a également affirmé avoir notamment touché des zones "piégées par des explosifs, des tunnels utilisés à des fins terroristes, des rampes de lancement (de roquettes) et des centres de commandement des opérations" du Hamas.

De son côté, le gouvernement de l'organisation islamiste fait état de plus de 178 morts dans les bombardements israéliens venus des airs, de la mer et du sol sur l'enclave. Un bilan que franceinfo ne peut pas confirmer, faute de vérification indépendante sur place. Selon des journalistes de l'AFP, les blessés affluent dans les hôpitaux débordés de Gaza où des habitants se pressent également pour donner leur sang.

Israël accuse le Hamas d'avoir violé la trêve

Israël et le Hamas se renvoient la responsabilité de la fin de cette trêve. De son côté, Gaza assure avoir "proposé un échange de prisonniers et de personnes âgées" parmi les otages, ainsi que la remise à Israël des corps d'otages israéliens "morts dans les bombardements israéliens". Mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé le mouvement islamiste d'avoir "violé l'accord" et "tiré des roquettes" vers Israël. Le gouvernement israélien a ensuite promis au Hamas "la pire des raclées" et s'est dit déterminé à "libérer tous les otages, éliminer le mouvement islamiste et garantir que Gaza ne constitue plus jamais une menace pour les habitants d'Israël".

Plus de 100 otages libérés pendant la trêve

Sur les quelque 240 otages emmenés le 7 octobre dans la bande de Gaza, 105 ont été relâchés en sept jours de trêve. Parmi eux, 80 l'ont été dans le cadre de l'accord entre Israël et le mouvement islamiste palestinien, auxquels s'ajoutent cinq personnes relâchées auparavant. Dans le détail, 33 mineurs, 49 femmes adultes, ainsi que 28 hommes adultes, principalement des travailleurs agricoles thaïlandais hors accord de trêve, ont ainsi été libérés.

Plus de 130 otages toujours retenus à Gaza

Toutefois, "136 otages, dont 17 femmes et enfants" sont toujours retenus à Gaza, a affirmé Daniel Hagari, le porte-parole de l'armée israélienne. Parmi ces otages, dont le gouvernement israélien ne dévoile aucun nom, figurent 125 Israéliens ou binationaux, huit Thaïlandais, un Népalais, un Tanzanien et un Franco-Mexicain.

Par ailleurs, l'armée israélienne a confirmé la mort de cinq otages en captivité. "Ces derniers jours, les forces de défense israéliennes et la police ont informé les familles d'Eliyahu Margalit, de Mia Goren, de Ronen Engel et d’Aryeh Zalmanovich de leur décès", a-t-il précisé lors d'un point-presse. Plus tôt dans la soirée, l'armée israélienne avait annoncé dans un communiqué publié sur Telegram que le corps d'Ofir Tzarfati, 27 ans, avait été retrouvé dans l'enclave palestinienne.

Au Liban, des frappes israéliennes font trois morts dont deux membres du Hezbollah

La fin de la trêve a eu des répercussions directes au Liban, où les échanges de tirs entre le Hezbollah et l'armée israélienne à la frontière israélo-libanaise ont repris. Trois personnes dont deux membres du Hezbollah, allié du Hamas, ont été tuées dans des bombardements israéliens, où le mouvement armé libanais a revendiqué des attaques contre Israël. Le Hezbollah a ainsi annoncé dans deux communiqués la mort de deux de ses membres, Mohammed Mazraani et Wajih Mshek.

Le Hezbollah a par ailleurs affirmé dans un communiqué séparé, avoir pris pour cible "un groupe de soldats ennemis [israéliens] dans les environs de la position de Jal al-Allam", en référence à un site israélien situé de l'autre côté de la frontière. Il a également revendiqué quatre autres attaques contre des cibles militaires israéliennes.

Washington et l'ONU veulent œuvrer pour une nouvelle pause

"Nous restons entièrement focalisés en vue d'obtenir le retour de tous [les otages] chez eux, leur libération, un dossier que j'ai abordé aujourd'hui", a déclaré le secrétaire d'Etat américain, Anthony Blinken. De son côté, le secrétaire général de l'ONU "regrette profondément" la reprise des opérations militaires à Gaza, dans un message posté sur X. Il dit espérer "qu'il sera possible de renouveler la pause qui a été instaurée". Et Antonio Guterres d'ajouter : "La reprise des hostilités ne fait que montrer combien il est important d'avoir un véritable cessez-le-feu humanitaire".