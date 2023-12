Guerre Israël-Hamas : ce qu'il faut retenir de la journée du mercredi 27 décembre

Les frappes israéliennes s'"étendent" dans le centre de la bande de Gaza, mercredi 27 décembre, et pourraient encore durer de "nombreux mois", a annoncé l'armée israélienne. Emmanuel Macron a renouvelé sa demande d'un "cessez-le-feu durable", et l'OMS a alerté du "grand danger" auquel fait face la population civile dans le territoire assiégé après les attaques du Hamas palestinien le 7 octobre. Voici ce qu'il faut retenir du 82e jour de guerre entre Israël et le Hamas.

Des frappes israéliennes près d'hôpitaux et sur des camps de réfugiés

Selon le ministère de la Santé du Hamas, 195 personnes ont été tuées en 24 heures à Gaza par les forces israéliennes. Un bilan que franceinfo ne peut confirmer, faute de vérification indépendante sur place. Côté israélien, l'offensive terrestre lancée le 27 octobre a coûté la vie à 164 soldats, selon l'armée.

Le ministère de la Santé du Hamas a affirmé qu'Israël avait notamment visé une maison voisine de l'hôpital Al-Amal de Khan Younès, faisant 22 morts et 34 blessés. L'armée "vise de manière croissante les environs de l'hôpital Nasser" de Khan Younès, le plus important du sud du territoire, a déclaré le porte-parole du ministère, disant "redouter que ne se répète le même scénario qu'à l'hôpital al-Chifa".

Des témoins ont fait état de bombardements intenses sur les camps de réfugiés d'al-Maghazi et d'al-Boureij, dans le centre de la bande de Gaza. L'armée israélienne a ordonné à la population gazaouie d'évacuer le camp d'al-Bureij. Dans le nord, de violents affrontements ont eu lieu à l'aube à Gaza et Jabaliya.

Six morts dans un raid en Cisjordanie occupée

Une opération israélienne a fait six morts et de nombreux blessés, a annoncé le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne mercredi. Selon l'agence Wafa, ces six personnes ont été tuées par des frappes aériennes israéliennes sur le camp de Nour Shams situé à proximité de la ville de Tulkarem. Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne n'a pas commenté dans l'immédiat ces informations.

Un combattant du Hezbollah et deux civils tués dans une frappe israélienne au Liban

Le raid de l'armée israélienne a touché une habitation d'une localité au Liban, à environ 2 km de la frontière avec Israël, mercredi. "Des avions ennemis ont mené un raid (...) sur une habitation (...) dans le centre de Bint Jbeil", a fait savoir l'Agence nationale d'information. Les affrontements entre Israël et le Hezbollah sont quasi-quotidiens depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre.

La population de Gaza est en "grand danger", alerte l'Organisation mondiale de la santé

Le directeur général de l'organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a réclamé à la communauté internationale "des mesures urgentes pour atténuer le grave danger qui pèse sur la population de Gaza". L'organisation explique avoir pu livrer du matériel à deux hôpitaux de la bande de Gaza mardi, mais que 21 des 36 hôpitaux du territoire ne fonctionnent plus du tout. L'OMS souligne également les "terribles blessures", la "faim aiguë" et le "risque grave de maladies" dont souffre la population de la bande de Gaza.

Emmanuel Macron réitère sa demande d'un "cessez-le-feu durable"

Le président de la République a informé Benyamin Nétanyahou par téléphone de "sa plus vive préoccupation" face au nombre de victimes civiles de l'opération militaire israélienne et à l'"urgence humanitaire absolue" constatée dans la bande de Gaza, a annoncé l'Elysée dans un communiqué mercredi. "La France œuvrera dans les prochains jours, en lien avec la Jordanie, pour mener des opérations humanitaires à Gaza", ajoute l'Elysée.

Des armateurs font de nouveau passer leurs navires en mer Rouge

L'armateur français CMA-CGM a fait passer "certains navires" par la mer Rouge, après avoir mis ses passages en pause après des attaques menées sur les navires commerciaux par les rebelles houthis du Yémen. Maersk se prépare de son côté à "reprendre la navigation dans la mer Rouge vers l'est comme vers l'ouest", et les premiers cargos emprunteront le canal "le plus vite possible".