Guerre Israël-Hamas : après une déclaration du député David Guiraud, Mathilde Panot affirme que personne à LFI ne minimise les crimes de guerre perpétrés par le Hamas

Le député de La France insoumise a fait le parallèle entre les attaques du Hamas le 7 octobre dernier et le massacre de Sabra et Chatila dans les années 80. La Ligue contre le racisme et l'antisémitisme annonce saisir sa commission juridique.

Article rédigé par Audrey Tison - Edité par Frédéric Wittner Radio France

Temps de lecture : 2 min

Le député LFI David Guiraud à l'Assemblée nationale le 11 octobre 2022 (VINCENT ISORE / MAXPPP)

Les mots ont été prononcés par David Guiraud à l'occasion d'une conférence en Tunisie. Lors d'une longue prise de parole, David Guiraud s'interroge sur la véracité de certains actes attribués au Hamas et le fait qu'il utilise la population de Gaza comme boucliers humains. Il fait le parallèle avec d'autres atrocités, commises selon lui par Israël il y a plusieurs dizaines d'années, au début des années 80. "Le bébé dans le four, ça a été fait en effet : par Israël. La maman éventrée, ça a été fait c'est vrai : par Israël. Je crois que c'est Sabra et Chatila." « Le bébé dans le four, ça a été fait par Israël, la maman éventrée, ça a été fait par Israël » : à Tunis, le député LFI David Guiraud livre sa vision conspirationniste des événements du 7 octobre. https://t.co/QdN6R7hsKE via @LeJDD — Bernard Mauger (@BernardMauger1) November 11, 2023 La vidéo, postée sur les réseaux sociaux, provoque un tollé. David Guiraud est accusé de relativiser les exactions du Hamas. Il se justifie dans des messages écrits : "Je parlais de faits historiques." Il reconnaît tout de même un raccourci dans sa manière de formuler les choses. L'élu reçoit le soutien de la cheffe des députés insoumis, Mathilde Panot : "Écoutez, moi je n'ai pas vu la conférence qu'a tenue David Guiraud, mais je vois bien la technique qui est utilisée régulièrement, c'est-à-dire qu'on a pris un extrait de ce qu'il a dit." Mathilde Panot participait samedi après-midi à la manifestation contre la guerre au Proche-Orient, organisée à Paris par plusieurs mouvements et organisations de gauche. "David Guiraud, comme aucun membre de mon groupe, n'a jamais minimisé les crimes de guerre qui ont été perpétrés par le Hamas. Ces crimes de guerre doivent être jugés par la Cour pénale internationale." Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale à franceinfo Mathilde Panot assure que son député ne défend qu'une seule chose : la demande d'un cessez-le-feu immédiat. La Licra annonce saisir sa commission juridique. Ce samedi soir, dans un message posté sur le réseau social X, Violette Spilllebout députée Rennaissance du Nord, indique avoir adressé un signalement au procureur de la République de Lille. Devant les propos tenus en #Tunisie, négationnistes et outrageants par David Guiraud, Député #LFI du #Nord envers les victimes des attaques du Hamas en #Israël le 7 octobre, j'ai adressé un signalement au Procureur de la République #Lille.

J'invite tous les élus locaux et… — Violette Spillebout (@VSPILLEBOUT) November 11, 2023