Guerre entre le Hamas et Israël : vives inquiétudes pour un bébé de 10 mois retenu en otage

Depuis le 7 octobre dernier, Kfir Bibas, un bébé âgé de dix mois, est retenu en otage à Gaza avec sa mère et son frère. Son histoire mobilise tout un pays, qui réclame sa libération.

Kfir Bibas est le plus jeune otage du Hamas. Âgé de neuf mois, il a été kidnappé avec son frère Ariel, quatre ans et leur mère Shiri Bibas. Le sort de cette famille mobilise les foules en Israël. "Un bébé de neuf mois kidnappé. Je n’arrive pas à rester chez moi passive", témoigne une femme. Une autre confie : "En tant que mère et grand-mère, quand je vois les photos de ces petits, mon cœur est en miettes." L’histoire de ces enfants a fait le tour du monde avec une vidéo tournée par le Hamas.

Détenus par un autre groupe que le Hamas

Le 7 octobre au matin, on y voit des hommes en armes et des civils prendre d’assaut la maison des Bibas. On y voit Shiri, la mère, cernée par ses ravisseurs. En arabe, ils crient qu’ils ne lui veulent pas de mal. Dans ses bras, elle serre ses enfants, puis elle disparaît de la vidéo. Depuis 53 jours, la famille n’a eu aucune nouvelle. Elle attend des preuves de vie. Mercredi 29 novembre, Kfir, Ariel et Shiri ne seront pas libérés. Ils seraient détenus par un autre groupe que le Hamas à Gaza.