Guerre entre le Hamas et Israël : une visite à Tel-Aviv écourtée pour Joe Biden

Durée de la vidéo : 2 min

Mercredi 18 octobre, Joe Biden est arrivé à Tel-Aviv, en Israël. Le président américain a réaffirmé son soutien à l’État hébreu. Avec son homologue israélien, il a notamment évoqué le sort des otages et la question humanitaire à Gaza.

Dès son arrivée à l’aéroport de Tel-Aviv, Joe Biden est accueilli sur le tarmac par le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, et Isaac Herzog, le président israélien. Il s’agit d’une visite éclair de soutien de l’allié américain. "Les États-Unis pleurent avec vous. Les Américains sont inquiets, car ils savent à quel point ce que vous traversez est difficile à gérer", a déclaré le chef d’État américain.





La question des otages

Cette visite est extrêmement périlleuse pour Joe Biden, d’autant plus depuis le bombardement d’un hôpital à Gaza. Le Hamas accuse Israël, quand Tsahal affirme que le Djihad Islamique est derrière le missile. Pour le président américain, "il apparaît que cela a été mené par la partie adversaire" et non par Israël.



Benyamin Netanyahou et Joe Biden ont eu des discussions, notamment sur la stratégie israélienne. Joe Biden veut aussi mettre sur la table la question de l’aide humanitaire vers Gaza. Le sort des otages doit également être évoqué. Joe Biden rencontrera par ailleurs des familles de victimes et d’otages. Sa visite dans la région a été écourtée. Le président ne se rendra finalement pas en Jordanie, comme prévu initialement.