Guerre entre le Hamas et Israël : un tri "inadmissible" dans le rapatriement des Français selon une membre du bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger

Le Quai d'Orsay a annoncé l'envoi d'un vol spécial jeudi pour ramener les Français qui sont actuellement en Israël. Pour Daphna Poznanski-Benhamou, un seul avion ne suffit pas.

Temps de lecture : 1 min

La membre du bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger en Israël, Daphna Poznanski-Benhamou, s'indigne sur franceinfo mercredi 11 ocotbre du manque de places pour le rapatriement de Français depuis Israël, alors que le Quai d'Orsay a annoncé l'envoi d'un vol spécial jeudi pour ramener les Français qui sont actuellement en Israël.

>> Suivez les dernières informations sur la guerre entre Israël et le Hamas dans notre direct

Pour Daphna Poznanski-Benhamou, un seul avion ne suffit pas, ce qui explique, selon elle, un "tri", parmi les Français à rapatrier : "J'ai envoyé une liste de 36 personnes qui demandaient à être rapatriées, et on ne m'en a pris que cinq." Cette membre du bureau de l'Assemblée de Français de l'étranger en Israël évoque ce couple âgé qu'elle avait inscrit sur cette liste : "Le mari est cancéreux, il n'a plus ses médicaments ici, ils [le Quai d'Orsay] l'ont pris mais ils n'ont pas pris sa femme."

"Ils n'ont pas pris du tout pris la mesure de ce qu'il se passe ici"

"Sincèrement, je ne comprends pas ce tri, c'est vraiment insupportable", insiste Daphna Poznanski-Benhamou. "On nous dit 'faites des listes avec les gens qui sont prioritaires', on envoit des listes de prioritaires et on ne les prend pas."

Une situation "inadmissible" pour la membre du bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger en Israël. "Je ne sais pas ce qu'il se passe au Quai d'Orsay, ajoute Daphna Poznanski-Benhamou, ils n'ont pas pris du tout pris la mesure de ce qu'il se passe ici." Sollicité par franceinfo, le Quai d'Orsay a répondu que "l'ambassade de France à Tel-Aviv fait son maximum".