Guerre entre le Hamas et Israël : un risque d'embrasement en Cisjordanie

Alors que les bombardements de l'armée israélienne se poursuivent à Gaza, les habitants de Cisjordanie manifestent contre l'État hébreu.

À Jénine (Cisjordanie), même les enfants manifestent pour dénoncer les bombardements sur Gaza. Cette ville est depuis longtemps un bastion de la lutte armée palestinienne. Après les attaques du Hamas, l'armée israélienne a multiplié les raids à Jénine et a effectué des frappes aériennes. Les destructions et les assauts de l'armée se concentrent sur le camp de réfugiés. Plusieurs générations de Palestiniens ont grandi ici depuis 1948 et les groupes armés, qualifiés de terroristes par Israël, y sont solidement implantés.

"Israël nous déclare la guerre"

Même les partis politiques les plus modérés ne croient plus au processus de paix. "Il n'y a plus de solution, ils nous bombardent avec des avions et des missiles (…) Aujourd'hui Israël nous déclare la guerre", regrette Atta Abou Remaileh, responsable du Fatah pour la région de Jénine. Le soir même, il est arrêté une nouvelle fois, accusé de soutenir le terrorisme. Depuis le 7 octobre, les forces de sécurité israéliennes ont emprisonné plus d'un millier de Palestiniens. Le risque d'embrasement semble plus fort que jamais en Cisjordanie.