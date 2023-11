Guerre entre le Hamas et Israël : un rassemblement tous les vendredis à Paris pour ne pas oublier les otages à Gaza

Durée de la vidéo : 2 min

Pour ne pas oublier les otages à Gaza, l'association "Les mères de l'espoir" se réunira tous les vendredis, à 12h30, sur la place du Trocadéro à Paris. Présente sur place, vendredi 17 novembre, la journaliste Florence Style donne la parole à Eve Hohman, cousine d'otages et de victimes de l'attaque du 7 octobre.

L'association "Les mères de l'espoir" se réunira désormais tous les vendredis, à 12h30, sur la place du Trocadéro à Paris, afin de ne pas oublier les plus de 230 otages détenus par le Hamas à Gaza et réclamer leur libération. Présente sur place quelques instants avant le début du rassemblement, vendredi 17 novembre, la journaliste Florence Style indique que "des proches et des familles d'otages" seront présents, "mais aussi des personnalités politiques et publiques".



De "l'espoir" mais aussi "une angoisse terrible"

Florence Style était aux côtés d'Eve Hohman, cousine d'otages et de victimes de l'attaque du 7 octobre. Quatre membres de sa famille sont toujours détenus entre les mains du Hamas. S'adressant à eux, Eve Hohman déclare : "Je veux leur dire qu'on est là avec force, avec détermination, qu'on veut les faire exister."

Alors que l'armée israélienne a découvert ces derniers jours plusieurs caches qui auraient pu retenir des otages, Eve Hohman indique que "ça donne de l'espoir, mais aussi une angoisse terrible, parce qu'ils ont découvert des preuves, mais ils ont aussi découvert des corps".