Durée de la vidéo : 10 min

Iannis Roder, professeur agrégé d'histoire-géographie, était l'invité des "4 Vérités" sur France 2, mardi 14 novembre.

Iannis Roder est professeur agrégé d'histoire-géographie en zone d'éducation prioritaire à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Il a vu, lundi 13 novembre, le film des attaques du Hamas en Israël le 7 octobre, que les députés français vont visionner mardi. "C'est un film très difficile, un enchaînement d'images d'une extrême violence", a indiqué Iannis Roder dans les "4 Vérités" sur France 2.

Le professeur agrégé d'histoire-géographie a ajouté avoir été "frappé" par "le sentiment de jouissance qui apparaît très clairement à l'écran sur le visage des terroristes", mais aussi par "le vocabulaire employé". "On ne les entend pas parler d'Israéliens, on les entend parler de Juifs et de colons", a-t-il précisé. "On est vraiment dans une vision totalement idéologisée du passage à l'acte", a constaté Iannis Roder.

"On est dans une idéologie mortifère"

Interrogé sur la nécessité de montrer ces images aux députés, le professeur a déclaré : "Je pense que c'est nécessaire." "Ce qui est important, plus que l'image me semble-t-il, c'est ce que l'on en comprend des motivations des assassins. On est dans une idéologie mortifère, une idéologie qui vise à la destruction complète, à l'effacement total", a-t-il indiqué, ajoutant qu'on voit dans ces images les terroristes du Hamas mettre le feu à des maisons, mais aussi des corps brûlés. "C'est absolument abominable", a-t-il déploré.