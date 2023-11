Guerre entre le Hamas et Israël : un bateau détenu par un homme d’affaires israélien a été pris d’assaut par des rebelles yéménites

En soutien au Hamas, un groupe armé du Yémen a pris d'assaut un navire commercial qui appartient à un homme d'affaires israélien. Tout a été filmé par les assaillants eux-mêmes.

Des images, qui auraient été tournées dimanche 19 novembre, ont été diffusées par les Houthis du Yémen. On y voit un hélicoptère s’approcher d’un bateau, au cœur de la mer Rouge. Une dizaine d’hommes en tenue de camouflage, encagoulés et armés de fusils, descendent de l’appareil et progressent sur le pont du bateau. Le Galaxy Leader est un cargo qui transporte habituellement des voitures. Quelques instants plus tard, les hommes s’approchent du poste de commandement et y pénètrent.

25 membres d’équipage otages

Ils menacent alors les membres d’équipages. Aucun ne résiste. Ce sont 25 hommes, des Philippins, des Bulgares et Mexicains. Le cargo est exploité par une entreprise japonaise, mais il appartient à un homme d’affaires israélien. C’est pour cela que les Houthis, soutenus par l’Iran, se sont attaqués au navire. Escorté par une flottille de petits bateaux, le Galaxy leader a ensuite pris la direction des côtes yéménites.