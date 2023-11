Guerre entre le Hamas et Israël : Tsahal poursuit son avancée dans la bande de Gaza

Durée de la vidéo : 1 min

Le Hamas affirme que 13 Palestiniens ont perdu la vie lors d’une frappe israélienne, dans la matinée du vendredi 10 novembre, sur le complexe hospitalier Al-Shifa (Gaza). Selon l’État hébreu, le site accueille un quartier général du Hamas.

Les frappes de Tsahal se poursuivent, vendredi 10 novembre. L’armée affirme viser des positions du Hamas. Dans la nuit, un incendie s’est déclaré dans l'hôpital Al-Shifa de Gaza. Le Hamas accuse l’État hébreu. Israël, qui poursuit son avancée dans la bande de Gaza, a publié des images de soldats et de chars au milieu des ruines. Benyamin Netanyahou refuse le cessez-le-feu, mais a annoncé des pauses humanitaires quotidiennes. "Dans des endroits précis et pendant une période donnée, quelques heures ici, quelques heures là, nous voulons faciliter le passage en toute sécurité des civils hors de la zone de combat", a indiqué le Premier ministre israélien.

Réaction du secrétaire d’État américain

L’annonce a été saluée par le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, mais elle est insuffisante selon lui. "Cela va sauver des vies et permettre d’acheminer plus d’aides pour les Palestiniens qui en ont besoin. Dans le même temps, il faut faire beaucoup plus pour protéger les civils et s’assurer qu’ils reçoivent de l’aide humanitaire", a-t-il déclaré. Depuis le début de la guerre, 1,5 million de Gazaouis ont été déplacés.